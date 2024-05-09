Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что белый шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве. В белорусской делегации рассказали, что собака раньше уже была на параде.
«Высокопоставленных иностранцев не хватило из-за холодной погоды. Именно поэтому… быстро сделали главным гостем мероприятия животное — Умку, собаку… Александра Лукашенко», — пишет Рёпке.
Эксперт считает, что питомец белорусского президента «выглядел не совсем счастливым» на холоде и среди хлопьев снега.
Собака Умка стала в России героем дня, подчеркивается в публикации. В своей статье эксперт также цитировал фрагменты статьи РИА Новости о том, что Умка присутствует на параде.