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СМИ: шпица Лукашенко использовали как отвлекающий маневр на параде Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке считает, что шпица президента Белоруссии Александра Лукашенко Умку использовали как якобы отвлекающий маневр на параде в честь Дня Победы, при этом он цитирует фрагменты статьи РИА Новости про пушистого посетителя.

Источник: РИА "Новости"

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что белый шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве. В белорусской делегации рассказали, что собака раньше уже была на параде.

«Высокопоставленных иностранцев не хватило из-за холодной погоды. Именно поэтому… быстро сделали главным гостем мероприятия животное — Умку, собаку… Александра Лукашенко», — пишет Рёпке.

Эксперт считает, что питомец белорусского президента «выглядел не совсем счастливым» на холоде и среди хлопьев снега.

Собака Умка стала в России героем дня, подчеркивается в публикации. В своей статье эксперт также цитировал фрагменты статьи РИА Новости о том, что Умка присутствует на параде.

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