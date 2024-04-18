СМИ рассказали об отказе Тарантино снимать свой финальный фильм с Питтом в главной роли

«Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно худшие фильмы в их фильмографии — это последние четыре в конце. Я полностью сосредоточен на своей фильмографии, и один плохой фильм затмевает три хороших. Я не хочу, чтобы в моей фильмографии была какая-нибудь плохая, оторванная комедия, фильм, который заставляет людей думать: “Ох, он всё еще думает, что это было 20 лет назад”. Когда режиссеры устаревают, это некрасиво», — сказал Тарантино.