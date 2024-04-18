СМИ рассказали об отказе Тарантино снимать свой финальный фильм с Питтом в главной роли

Тарантино собирался назначить Брэда Питта главной звездой будущей картины. Это стало бы их третьей совместной работой после «Бесславных ублюдков» и «Однажды в Голливуде». Ходили слухи, что в фильме могут принять участие многие из актеров прошлых киноработ Тарантино, а киностудия Sony готовилась к новым съемкам.
«Ходят слухи, что Тарантино переписал сценарий, из-за чего начало производства было отложено. Но это его 10-й и последний фильм, так что Тарантино просто решил, что “Кинокритик” им не станет. Deadline узнал, что он не будет продвигать проект. Источники, близкие к режиссеру, сообщили, что он передумал и возвращаться к проекту, чтобы выяснить, каким мог бы стать его финальный фильм, не будет», — пишет издание.
Источником вдохновения для «Кинокритика» стала работа Тарантино в подростковом возрасте, когда он загружал порножурналы в вендинговый автомат и выгружал из него деньги.
«Всё остальное было слишком отвратительно, чтобы читать, но был там один журнал с действительно интересной страницей о кино», — рассказал как-то Тарантино, добавив, что ему особенно нравилось читать одного критика, который писал язвительно и умно.
Тарантино, как говорят осведомленные, несколько месяцев переписывал сценарий «Кинокритика». Действие происходило в Калифорнии 1977 года. Первоначально он черпал вдохновение из собственной юности, но источники утверждают, что со временем фильм трансформировался в некое продолжение или приквел «Однажды в Голливуде», в котором Брэд Питт играет каскадера Клиффа Бута, пишет The Hollywood Reporter. Но в последние недели режиссер «передумал и полностью отошел от работы над проектом».
В 2023 году стало известно, что Калифорния готова была предоставить Тарантино специальную субсидию в $20,5 млн. Для этого он должен был организовать хотя бы один съемочный день в августе 2024 года, несмотря на то что старт полноценных съемок планировался в 2025 году. Сейчас об этом уже не может быть и речи, отметили в журнале.
В 2012 году режиссер в интервью журналу Playboy заявил о желании остановиться в профессии на определенном этапе.
«Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно худшие фильмы в их фильмографии — это последние четыре в конце. Я полностью сосредоточен на своей фильмографии, и один плохой фильм затмевает три хороших. Я не хочу, чтобы в моей фильмографии была какая-нибудь плохая, оторванная комедия, фильм, который заставляет людей думать: “Ох, он всё еще думает, что это было 20 лет назад”. Когда режиссеры устаревают, это некрасиво», — сказал Тарантино.
Предположительно, режиссер продолжит работать в творческой сфере даже после того, как снимет последний полнометражный фильм. Тарантино допустил, что может стать режиссером сериалов или пьес.
В марте 2023 года Тарантино раскрыл сюжет своего фильма под черновым названием «Кинокритик». Действие фильма будет разворачиваться в 1977 году — одном из переломных в истории кинематографа, когда на экраны вышли фильмы «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» Джорджа Лукаса и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга.
15 марта стало известно, что Тарантино завершил сценарий для этого фильма.
25 ноября 2022 года режиссер заявил, что уйдет из кинематографа после завершения работы над очередным фильмом.