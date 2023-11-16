02:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ показали меню ланча Си Цзиньпина и Байдена

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на ланч предложил председателю КНР Си Цзиньпину попробовать плов и миндальный торт-безе. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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Источник: AFP 2023

Телеканал показал меню китайского лидера. В нем присутствует и несколько других блюд, например жареный цыпленок и пельмени по-итальянски. В качестве напитка был выбран виноградный сок.

15 ноября в поместье Филоли, в 40 км южнее Сан-Франциско (американский штат Калифорния) состоялась встреча Си Цзиньпина и Байдена. Она прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома — седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встретились второй раз (первый был в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите АТЭС.

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