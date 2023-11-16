СМИ показали меню ланча Си Цзиньпина и Байдена

Телеканал показал меню китайского лидера. В нем присутствует и несколько других блюд, например жареный цыпленок и пельмени по-итальянски. В качестве напитка был выбран виноградный сок.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома — седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встретились второй раз (первый был в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите АТЭС.