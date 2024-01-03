Смена цвета. Стоматолог назвала продукты, которые могут покрасить зубы

Красивая улыбка — не только показатель состояния здоровья, но и важный элемент привлекательной внешности. Однако некоторые продукты могут окрашивать зубы, что приводит к изменению их цвета и появлению пятен на поверхности зубной эмали. Российский врач-стоматолог и основатель стоматологической клиники Луиза Автандилян перечислила aif.ru топ-5 продуктов, которые могут вызывать окрашивание зубов, а также дала рекомендации по предотвращению этой эстетической проблемы.

Кофе и чай

Кофе и чай — два наиболее популярных напитка, которые могут окрашивать зубную эмаль, придавая ей темный оттенок. Ведь именно в них содержится большое количество природных красителей — танинов. Кроме того, частое употребление кофе и черного чая может привести к образованию пигментированного налета и зубного камня, что только усугубляет проблему окрашивания.

Рекомендации:

После употребления кофе или чая следует тщательно прополоскать рот чистой водой, чтобы смыть молекулы пигментов с поверхности зубов. А для того, чтобы снизить красящий эффект от напитков, рекомендуется разбавлять их молоком или сливками.

Красные ягоды и фрукты

Овощи и фрукты, которые присутствуют на праздничном столе у многих россиян, например свекла в салате селедка под шубой или свежие ягоды и фрукты, такие как черника, ежевика, красная и черная смородина, гранат и красный виноград, также содержат пигменты — антоцианы и ликопины, способные вызывать потемнение зубной эмали. Кроме того, оказывать окрашивающее воздействие на зубы могут и фруктовые соки, особенно концентрированные.

Рекомендации:

Если вы планируете употреблять фрукты, ягоды или соки, после которых зубы могут окраситься, рекомендуется сразу после еды прополоскать ротовую полость водой или воспользоваться очищающей пенкой или ополаскивателем. Также существует лайфхак: ягоды и фрукты можно накалывать на вилку, чтобы не кусать их, тем самым избегая их прямого контакта с внешней стороной зубов.

Красное вино

Красное вино содержит большое количество антоцианов, способствующих окрашиванию зубной эмали и образованию на ее поверхности стойких пигментных пятен. А входящий в состав спирт при его употреблении приводит к обезвоживанию организма, в результате которого слюноотделение замедляется, и зубы становятся более уязвимыми для патогенных микроорганизмов.

Рекомендации:

Не забывайте после употребления красного вина тщательно полоскать ротовую полость водой, а также помните, что с алкоголем не стоит усердствовать. Старайтесь пить больше чистой воды, чтобы поддерживать нормальное состояние не только ротовой полости, но и всего организма.

Соусы и специи

Соусы и специи, такие как кетчуп, соевый соус, бальзамический уксус, карри, шафран и другие, могут также изменять цвет зубов. Это происходит из-за содержащихся в них красителей и кислот, которые негативным образом влияют на цвет зубной эмали, придавая ей серый или коричневый оттенок.

Рекомендации:

Чтобы предотвратить окрашивание зубов от соусов и специй, старайтесь избегать их длительного контакта с зубами, а также пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателем для полости рта после каждого приема пищи. Если под рукой нет ничего, кроме жевательной резинки, то ее можно смело использовать.

Цитрусовые

На новогоднем столе практически в каждом доме можно увидеть многообразие цитрусовых, таких как мандарины, апельсины, свити и грейпфруты. Безусловно, свежие цитрусовые полезны для здоровья, но также они могут негативно повлиять на состояние зубов. Входящие в их состав фруктовые кислоты снижают Ph-баланс в ротовой полости, что приводит к эрозии зубной эмали и развитию ее гиперчувствительности.

Рекомендации:

Для защиты зубной эмали от воздействия агрессивных кислот рекомендуется на ежедневной основе использовать зубную пасту с реминерализующими компонентами, а непосредственно после употребления цитрусовых следует все так же промывать ротовую полость водой.