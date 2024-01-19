Смелые и обреченные. Настоящая история женщин-истребителей в Красной Армии

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии сражались сотни тысяч женщин. Согласно решению правительства, в боевые части, за исключением сил ПВО, набирали исключительно женщин-добровольцев. Но и в таковых недостатка не было: только по линии ЦК ВЛКСМ в годы Великой Отечественной войны были подготовлены свыше 220 тысяч девушек, овладевших военными специальностями, включая более 102 000 снайперов, более 12 000 пулеметчиков, свыше 6000 минометчиков, более 15 000 автоматчиков.

Раскова дошла до Сталина

Особое внимание всегда привлекала тема женщин-летчиков. В рядах ВВС РККА в военные годы было создано сразу три женских авиаполка — ничего подобного в мировой истории больше не было.

Данная идея принадлежала Герою Советского Союза, участнице женского авиаперелета Москва — Дальний Восток Марине Расковой.

Раскова, носившая звание майора Красной Армии, после начала войны сумела добиться рассмотрения своей идеи лично Сталиным и получила одобрение.

В сентябре 1941 года была создана авиационная группа № 122, командование которой поручили Расковой. В октябре группа убыла в Энгельс, где на базе Энгельсской военно-авиационной школы пилотов была организована подготовка личного состава к ведению боевых действий.

Было решено сформировать три авиаполка: 586-й истребительный (самолеты Як-1), 587-й бомбардировочный (самолеты Пе-2) и 588-й ночной бомбардировочный (самолеты По-2).

«Ночные ведьмы» и полк имени Героя СССР

Более всего известен именно 588-й полк — легендарные «Ночные ведьмы». Их история описана и пересказана многократно. Он первым и убыл на фронт в мае 1942 года.

587-й полк, которым командовала лично Марина Раскова, начал боевую работу в декабре 1942 года. К сожалению, комполка Раскова вскоре погибла, причем не в бою. 4 января 1943 года подразделение возвращалось на фронт после переформирования в тылу. В сложных метеоусловиях самолет Расковой потерпел катастрофу близ Саратова, недалеко от села Михайловка Саратовского района.

Командование полком принял майор Валентин Марков. В мае 1943 года за успешные боевые действия на Донском и Северо-Кавказском фронтах полку присвоено собственное наименование — имени Героя Советского Союза Марины Расковой. Полк прошел всю войну, завершив ее операциями в Курляндии.

Оставить в тылу. Командиром назначить мужчину

Сложнее всего ситуация обстояла с женщинами-истребителями. Объективно девушки тяжелее всего переносили нагрузки в этом виде авиации. Тех, кто мог выполнять задачи наравне с мужчинами, оказалось не очень много.

586-й истребительный полк было решено закрепить за ПВО, оставив его охранять небо над Саратовом.

24 сентября 1942 года летчик Валерия Хомякова при отражении налета на Саратов уничтожила немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88». Лейтенант Хомякова стала первой женщиной-пилотом в СССР, сбившей немецкий самолет. Буквально спустя две недели Валерия погибла при вылете на очередное задание.

В отличие от женщин в бомбардировочной авиации, женщинам-истребителям не доверяли. Командира полка Тамару Казаринову с должности снял заместитель наркома обороны генерал Громадин. Вместо нее командиром был назначен майор Александр Гриднев. Сам же полк чисто женским перестал быть уже в 1942 году.

«Лилия Сталинграда» и другие

Девушки, однако, такое недоверие считали несправедливым. В итоге осенью 1942 года была сформирована группа в составе лучших женщин-летчиков полка, которых перевели под Сталинград.

Как раз в эту группу входили самые успешные женщины-истребители, имена которых теперь широко известны.

Лидия Литвяк, позывной Лилия, — в воздушных боях уничтожила более 10 самолетов противника, а также 4 в составе группы. Пропала без вести в возрасте 21 года в ходе боевого вылета 1 августа 1943 года. Останки были найдены в 1960-х годах в Донецкой области. В 1990 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Екатерина Буданова — по разным оценкам, лично сбила в воздушных боях от 3 до 6 самолетов гитлеровцев, а также до 5 самолетов в группе. В возрасте 26 лет умерла от полученных ран в бою 19 июля 1943 года. В 1993 году ей посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Клавдия Блинова — сбила 3 немецких самолета в группе, в августе 1943 года сама была сбита и попала в плен. Совершила побег, вышла к своим, прошла проверку в СМЕРШ, была направлена для дальнейшего обучения. Завершила войну участием в Берлинской операции. Была награждена орденом Отечественной войны II степени. Умерла в 1988 году в возрасте 66 лет.

Антонина Лебедева — в воздушных боях сбила лично и в группе с товарищами 3 вражеских самолета. В ходе Курской битвы вступила в бой в составе четверки советских истребителей против 30 самолетов гитлеровцев. В этой схватке девушка погибла. Ей было 27 лет.

«Храброй и элегантнейшей летчице»: золотые часы от английского короля

Официальная статистика 586-го истребительного полка ПВО в годы Великой Отечественной войны — 38 сбитых самолетов противника. Правда, некоторые историки авиации уменьшают этот показатель вдвое. При этом большую часть сбитых машин противника записали на свой счет летчики-мужчины.

Но у полка ПВО несколько иные задачи. И здесь можно сказать следующее: в зоне ответственности 586-го полка стратегические объекты противником разрушены не были.

Летчицы Тамара Памятных и Раиса Сурначевская, отражая налет гитлеровцев на железнодорожный узел, сбили два немецких бомбардировщика. Когда эта новость дошла до английского короля Георга VI, он отправил в подарок каждой золотые часы с гравировкой «Храброй и элегантнейшей летчице».

Есть две оценки использования женщин в истребительной авиации. Первая — попытка себя не оправдала, нагрузки оказались слишком велики, потери личного состава были очень значительными, причем не только от действий, но и от аварий.

Вторая — девушки в истребительной авиации проявляли исключительное мужество, внося посильный вклад в победу над врагом. Их подвиг под сомнение поставлен быть не может.