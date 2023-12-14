Случаи ухудшения зрения в мире увеличилось почти на 100%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году представила результаты глобального исследования зрения. Тогда выяснилось, что не менее 2,2 миллиарда человек столкнулись с заболеванием глаз.

Так как в отчете ничего не говорилось о возрасте людей, ученые из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае решили рассмотреть закономерности распространения нарушений зрения в зависимости от количества прожитых лет. В распоряжении экспертов были данные лиц трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) из 204 стран в период с 1990 по 2019 год. Результаты опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

Под нарушениями зрения понимали остроту менее 0,3 (6/18 или 20/60), определенную по таблице Снеллена. Таким образом среди трудоспособных людей в 2019 году выявили 437 539 484 случаев ухудшения здоровья глаз, что на 92% больше, чем было в 1990 году.

Чаще всего проблемы со зрением диагностировали у людей в возрасте от 43 до 49 лет, реже — у участников от 15 до 19 лет. За последние 30 лет лидером по росту стандартизированного по возрасту показателя заболеваемости стала Россия — число страдающих от ухудшения состояния глаз увеличилось на 15%.

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По словам ученых, полученные данные могут помочь в продвижении современных стратегий профилактики и лечения офтальмологических заболеваний, что окажет положительное влияние на благополучие и качество жизни жителей Земли.

Сейчас самым распространенным комплексом симптомов болезней глаз является цифровое компьютерный зрительный синдром. Эксперты рассказали, что это такое и как проводить профилактику.

Анна Морозова.