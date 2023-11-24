Сложный случай. ЛОР назвал бассейн зимой причиной головокружений

Головокружение зимой может появляться по довольно неожиданной причине. Врачи отмечают, что виной всему может стать… посещение бассейна в холодное время года. Почему так происходит и что надо учитывать, aif.ru рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог высшей профессиональной категории Владимир Зайцев.

Действительно, бассейн зимой может приводить к достаточно неожиданным последствиям и стойким головокружениям. Причем происходить это будет не от каких-то позитивных эмоций.

Организм человека подвержен калорической реакции — это такая реакция, когда из-за резкой смены температур процессы в ухе начинают идти не так, как должно. В итоге затрагивается лабиринт внутреннего уха и вестибулярный центр.

В бассейне тепло, так как вода подогревается. После бассейна многие волосы сушат фенами, которые есть в клубе или бассейне, но они недостаточно мощные, чтобы можно было хорошо просушить голову. Свой же фен вряд ли кто-то носит с собой. А есть и те, кто в принципе не сушит волосы, считая, что, накинув плотно капюшон, они предотвратят переохлаждение головы. Кроме того, после посещения чаши с водой влажным становится и наружный слуховой проход — его просушить тоже торопятся не все.

В результате человек выходит на улицу из теплого помещения и получает калорическую реакцию, когда холод резко бьет по влажной коже слухового прохода и барабанной перепонки. Это-то и провоцирует головокружение.

Такое же может возникнуть, если неправильно промывать серную пробку. Врачи знают, что для этой манипуляции требуется использовать только теплую воду. Если делать очищение холодной или горячей водой, начнет кружиться голова.

Кроме того, любители бассейнов зимой рискуют познакомиться с такими проблемами, как синуситы, воспаление задней стенки глотки, воспаление пазух носа. Все это, включая головокружения, может быть актуально для людей, посещающих бассейн на регулярной основе и вечно торопящихся, из-за чего не уделяющих время должному высушиванию после купания.

Как лечить?

Если появление головокружения — история однократная, то тут можно вылечить ее, чтобы больше не повторялась. Обычно головокружение сопровождается дискомфортом в ухе, болью, ощущением заложенности, оглушенности. Если пролечить, организм не запомнит свою реакцию, и дальше можно будет не переживать.

Однако если головокружение появляется на постоянной основе, то тут развитие событий будет не очень хорошим. Ведь голова потом может кружиться даже на невинные моменты — кондиционер, сквозняк, легкое переохлаждение на улице. Если у вас есть такая проблема после посещения бассейна, стоит пересмотреть свой подход к спорту. Не надо отказываться от активности, но стоит сменить ее на какие-то другие занятия.