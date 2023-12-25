«Слово пацана» стал лучшим российским сериалом по версии «Кино Mail.ru»

«Лучшим новым российским сериалом 2023, согласно зрительским рейтингам, является нашумевшая драма Жоры Крыжовникова “Слово пацана. Кровь на асфальте”, — сказано в распространенном сообщении.

Следом за «Словом пацана» в рейтинге лучших российских сериалов года расположились триллер «Фишер» и биографический сериал «Шаляпин». Зарубежным сериалом года стала постапокалиптическая драма «Укрытие», далее идут «Захваченный рейс», «Терапия», «Одни из нас» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Лучшим российским фильмом года, по оценкам пользователей, стала кинолента «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, которая заработала рекордные 7 млрд рублей и стала самым успешным проектом за всю историю отечественного кино. Также в топ-5 лучших российских фильмов года вошли триллер «Кентавр», военная драма «Праведник», снятый в космосе фильм «Вызов» и авторская драма «Снегирь». «Лучшим зарубежным фильмом года стала третья глава приключений “Стражей Галактики” от Marvel. Второе место занял неубиваемый “Джон Уик — 4”, третье — триумфально вернувшийся в большое кино Джонни Депп в образе короля Людовика XV в “Жанне Дюбарри”, — отмечается в сообщении.

Согласно представленным данным, актрисой года стала Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», а также сыгравшую императрицу Елизавету Петровну в проекте «Императрицы» и мать Трубадура в новых «Бременских музыкантах». Статус актера года получил 33-летний Иван Янковский, исполнивший ключевые роли в «Слове пацана», «Фишере» и «Плейлисте волонтера».