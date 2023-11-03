Словарь Коллинза назвал словом года «Искусственный интеллект»

Рейтинг самых значимых и употребимых слов — это отражение тех процессов, что происходят вокруг нас. Захватить власть на планете у искусственного интеллекта еще не получилось, но завладеть умами людей роботы уже смогли.

Эксперты связывают триумф слова «AI» в этом году с выходом на арену Chat GPT — чат-бота с искусственным интеллектом. Об эпохе нейросетей раньше говорили в основном в будущем времени. Но неожиданно, даже для разработчиков, компания Open AI совершила прорыв и создала языковую модель, которая оказалась доступна для массового использования. Ее открыли для пользователей в конце прошлого года и очень быстро Chat GPT превратился в одного из главных ньюсмейкеров. Чат-бот сдавал экзамены в университеты, писал дипломные работы студентам, генерировал статьи для мировых изданий… Каждый раз эти акции сопровождались небывалым хайпом и бурным общественным обсуждением. И наверное сложно было сделать для пиара нейросетей нечто большее, чем «Письмо тысячи ученых» (среди подписантов был Илон Маск, почему он это сделал см. ниже) с требованием поставить на паузу дальнейшие разработки ИИ.

Впрочем, и без «искусственного интеллекта» невооруженным глазом видно, насколько велико влияние цифровой среды на нашу культуру. В английский шорт-лист попало еще несколько слов, рожденных компьютерной революцией. Например, «деинфлюэнсинг», это когда кто-то, используя социальные медиа, ругает какой-то продукт. Например, этим занимается популярный видеоблогер BadComedian, который клеймит фильмы, о которых рассказывает. В России «Слово года» по версии Государственного института русского языка имени Пушкина объявляют позже. В прошлом году это случилось в двадцатых числах декабря. Тогда словом года было названо «наследие».

А в это время

Илон Маск — один из основателей компании Open AI (да-да, той самой, которая придумала Chat GPT), на днях снова высказался на тему угрозы человечеству со стороны искусственного интеллекта. Технологический миллиардер выступал в подкасте Джо Рогана (это популярный американский комик) и на вопрос, зачем он поддержал «Письмо тысячи ученых» ответил: «Я всего лишь подписал письмо, которое написал кто-то другой. И я не верил, что люди остановятся».

По мнению Маска, ИИ может превратиться в экзистенциальную угрозу, если станет «античеловечным». В качестве примера он привел борцов за сохранение природы, которые рассматривают человечество как главное зло на Земле. Таковым является, например, создатель «Движения за добровольное вымирание человечества» Лэс Найт. Он стерилизовал себя в возрасте 20 лет и полагает, что вымирание человечества пойдет природе только на пользу. Мы воспринимаем таких деятелей, как экстравагантных чудаков, но если обучением искусственного интеллекта займутся сторонники вымирания, то ИИ может воспринять идею исчезновения человечества, как полезную функцию. И тогда заварится такая каша, которую сразу не расхлебаешь.