Словарь Collins назвал AI словом 2023 года

«Искусственный интеллект — термин, описывающий моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ», — сказано в сообщении.

Составители словаря отметили быстрое развитие ИИ в 2023 г. и назвали его «следующей технологической революцией». В Collins Dictionary добавили, что ИИ может не только имитировать человеческую речь, но и написать текст для презентации, придумать рецепт ужина и др.

В шорт-лист также вошли deinfluencing (использование соцсетей для предупреждения подписчиков избегать определенных товаров, стиля жизни и др.), nepo baby (ребенок, чья карьера, как считается, строится за счет успеха знаменитых родителей) и canon event (событие, которое имеет важное значение для формирования личности человека).

Кроме того, словарь выделил термины greedflation (увеличение цен компаниями под предлогом инфляции), semaglutide (лекарство для подавления аппетита), debanking (отказ лицу в банковских услугах), ultra-processed (продукты с низкой питательной ценностью, приготовленные сложными промышленными способами), ULEZ (район, в котором транспорту нужно платить за въезд) и bazball (агрессивная манера игры в тестовых матчах по крикету, применяется к стилю игры сборной Англии).

Словарь английского языка Collins English Dictionary выпускает издательство Harper Collins. Словом 2022 г. стал permacrisis — «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности». Речь идет о политической нестабильности в Великобритании, конфликте на Украине, а также об изменении климата и повышении стоимости жизни.