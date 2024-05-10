Слоны выбирают способ приветствия исходя из зрительного контакта

Всего удалось получить 89 случаев приветствия, которые включали в себя 1282 действия. Из них 1014 жестов и 268 вокализаций. Это могли быть урчание или более громкие звуки, которые сочетались с хлопаньем ушей, так и движения, которые воспринимаются как неосознанные, например, поднятие хвоста и покачивание им.