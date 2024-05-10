Слоны выбирают способ приветствия исходя из зрительного контакта

Биологи и психологи из Австрии, Великобритании и Зимбабве изучили, какие именно жесты используют слоны, чтобы поздороваться со своим сородичем, и как сочетаются разные приветствия. Также они выявили, как выбор того или иного поведения зависит от зрительного контакта. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.
Ученые наблюдали за африканскими саванными слонами с ноября по декабрь 2021 года. Чтобы побудить животных поздороваться, исследователи отводили их друг от друга на 200 метров, а затем позволяли им встретиться. Все случаи специалисты записывали на видео.
Всего удалось получить 89 случаев приветствия, которые включали в себя 1282 действия. Из них 1014 жестов и 268 вокализаций. Это могли быть урчание или более громкие звуки, которые сочетались с хлопаньем ушей, так и движения, которые воспринимаются как неосознанные, например, поднятие хвоста и покачивание им.
Самки чаще, чем самцы и особи разного пола, урчали и хлопали ушами. В 71% случаев приветствия наблюдалось мочеиспускание, дефекация и выделения из уникальной для слонов потовой (височной) железы. Ученые предположили, что когда слоны здороваются друг с другом, важную роль может играть запах слона.
Действия при приветствии животные выбирали исходя из того, смотрел ли на них «собеседник».
Если же млекопитающие хотели привлечь внимание, они издавали различные звуки и касались друг друга.
Исследователи пришли к выводу, что слоны сознательно выбирают комбинации звуков и жестов, учитывая особенности ситуации коммуникации.
Ранее ученые выяснили, что слоны обращаются друг к другу по имени.
Анна Морозова