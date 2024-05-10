Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слоны выбирают способ приветствия исходя из зрительного контакта

Выбор способа общения может зависеть от того, нужно ли привлечь внимание «собеседника» или контакт уже установлен.

Источник: AP 2023

Биологи и психологи из Австрии, Великобритании и Зимбабве изучили, какие именно жесты используют слоны, чтобы поздороваться со своим сородичем, и как сочетаются разные приветствия. Также они выявили, как выбор того или иного поведения зависит от зрительного контакта. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Ученые наблюдали за африканскими саванными слонами с ноября по декабрь 2021 года. Чтобы побудить животных поздороваться, исследователи отводили их друг от друга на 200 метров, а затем позволяли им встретиться. Все случаи специалисты записывали на видео.

Всего удалось получить 89 случаев приветствия, которые включали в себя 1282 действия. Из них 1014 жестов и 268 вокализаций. Это могли быть урчание или более громкие звуки, которые сочетались с хлопаньем ушей, так и движения, которые воспринимаются как неосознанные, например, поднятие хвоста и покачивание им.

Самки чаще, чем самцы и особи разного пола, урчали и хлопали ушами. В 71% случаев приветствия наблюдалось мочеиспускание, дефекация и выделения из уникальной для слонов потовой (височной) железы. Ученые предположили, что когда слоны здороваются друг с другом, важную роль может играть запах слона.

Действия при приветствии животные выбирали исходя из того, смотрел ли на них «собеседник».

Если зрительный контакт устанавливался, то слоны использовали жесты, например, разводили уши в стороны, вытягивали хобот и покачивали им.

Если же млекопитающие хотели привлечь внимание, они издавали различные звуки и касались друг друга.

Исследователи пришли к выводу, что слоны сознательно выбирают комбинации звуков и жестов, учитывая особенности ситуации коммуникации.

Ранее ученые выяснили, что слоны обращаются друг к другу по имени.

Анна Морозова