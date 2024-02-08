Слезы — лекарство для души: 6 убедительных причин, почему плакать — полезно, и зачем делать это два раза в неделю

Если плакать хочется не пару раз в неделю, а практически каждый день, то это плохой знак. Так организм сигнализирует, что вы постоянно живете в состоянии стресса и ситуацию нужно менять. Плач возникает потому, что психика не выдерживает такого давления извне и вынуждена самостоятельно «расслаблять» человека, чтобы он не сошел с ума. Поэтому, если лить слезы хочется постоянно, это признак того, что жизнь свернула куда-то не туда.