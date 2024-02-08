Слезы — лекарство для души: 6 убедительных причин, почему плакать — полезно, и зачем делать это два раза в неделю

Желание расплакаться возникает, когда определенная ситуация вызывает сильные негативные или позитивные эмоции. Но многие себя сдерживают, из-за чего своевременно не могут избавиться от возбужденного состояния. Это неправильный подход, поскольку выплескивать эмоции необходимо регулярно.
Как часто нужно плакать, чтобы хорошо себя чувствовать?
Одним людям нужно плакать раз в неделю, чтобы успокоиться, другим — каждый месяц. Третьи плачут от силы раз в несколько лет и отлично себя чувствуют. Некоторые психологи считают, что лить слезы нужно хотя бы два раза в неделю. Но почему они так думают?
1. Плач позволяет восстановить эмоциональное равновесие
Желание поплакать возникает либо из-за сильной радости, либо от страха, тревоги, перенапряжения. В любом случае человек выбивается из эмоционального равновесия. Но благодаря выплескиванию чувств можно восстановиться за несколько минут.
2. Слезы насыщают организм гормонами
Когда человек плачет, его тело вырабатывает эндорфин и окситоцин. Они мгновенно улучшают психологическое состояние. Становится легче пережить стрессовую ситуацию, избавиться от тревоги и достичь морального баланса.
3. Во время плача из организма выходит все плохое
Вместе со слезами из тела человека выходят токсины. Поэтому благодаря плачу можно не только избавиться от стресса, но ещё и очистить свой организм.
4. С помощью слез можно привлечь внимание близких к проблеме
Если окружающие не замечают ваших проблем, то можно поплакать, чтобы подать им сигнал SOS. Близкие люди начнут успокаивать вас и спрашивать, что произошло. Это идеальная возможность обсудить любые проблемы, которые возникли в отношениях.
5. Плач спасает от бессонницы
Если человек постоянно пребывает в состоянии стресса и не может уснуть, то совершенно необязательно покупать успокоительные препараты. Достаточно всего лишь поплакать. Всего пять минут литья слез избавят от стресса и уберут с души тяжелый груз. Вы удивитесь, как быстро уснете после плача.
6. С помощью слез можно понять, что пора менять свою жизнь
Если плакать хочется не пару раз в неделю, а практически каждый день, то это плохой знак. Так организм сигнализирует, что вы постоянно живете в состоянии стресса и ситуацию нужно менять. Плач возникает потому, что психика не выдерживает такого давления извне и вынуждена самостоятельно «расслаблять» человека, чтобы он не сошел с ума. Поэтому, если лить слезы хочется постоянно, это признак того, что жизнь свернула куда-то не туда.