Следы старинного некрополя нашли на территории Новодевичьего монастыря

Кроме того, археологи во время раскопок нашли неизвестные до этого линии древних стен XVI века, которые были утрачены в эпоху Смутного времени. Там располагались кельи знатных инокинь и деревянные хозяйственные сооружения. Найденные в них изразцы, церковные изделия и другие предметы после реставрации будут переданы в Музейный фонд Российской Федерации, пишет официальный сайт мэра Москвы.