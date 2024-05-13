Следы старинного некрополя нашли на территории Новодевичьего монастыря

— На территории Новодевичьего монастыря находится один из самых исторически значимых для прошлого Москвы некрополей. В нем сохранились до наших дней памятники великим людям России XIX — начала XX века, — рассказал он.
По словам Емельянова, в ходе работ специалисты обнаружили более древние надгробные плиты, относящиеся к
Кроме того, археологи во время раскопок нашли неизвестные до этого линии древних стен XVI века, которые были утрачены в эпоху Смутного времени. Там располагались кельи знатных инокинь и деревянные хозяйственные сооружения. Найденные в них изразцы, церковные изделия и другие предметы после реставрации будут переданы в Музейный фонд Российской Федерации, пишет официальный сайт мэра Москвы.
5 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что археологические находки