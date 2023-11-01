Сладость в радость. Эксперты объяснили, как выбрать сладкие подарки детям

Новогодние сладкие подарки, которые родители и организации традиционно закупают для детей, должны отвечать ряду требований. Например, в наборах не допускается карамель, в том числе леденцовая, а также кондитерские изделия, содержащие более 0,5% этанола. Игрушка также должна быть упакована определенным образом. Рекомендации о том, на что родителям следует обращать внимание, опубликовал Роспотребнадзор.

Упаковка и наполнение

Роспотребнадзор рекомендует покупать наборы в местах организованной торговли: магазинах, супермаркетах и на официальных рынках. Чтобы подарок был качественным и безопасным, необходимо придерживаться нескольких правил. В первую очередь нужно обратить внимание на упаковку — она не должна быть нарушена, в маркировке должны содержаться наименование производителя, состав и количество сладостей внутри, дата изготовления и срок годности, условия хранения пищевой продукции, в том числе и после вскрытия упаковки, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО. Рекомендуется выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.

При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров). При этом карамель, в том числе леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов, как и кондитерские изделия, содержащие более 0,5% этанола. Также следует обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис.

Роспотребнадзор признает качественным набор, в который входят шоколад, конфеты желейные, вафельные, с начинкой из суфле. Также обязательны в упаковке вафли, пряники, бисквитное или галетное печенье, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента — наиболее безвредны, так как содержат меньше сахара по сравнению с другими сладостями, а также содержат пектин, полезный для пищеварения.

Игрушка

Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находиться игрушка, но она должна быть в отдельной упаковке, которая предназначена для контакта с пищевыми продуктами. Родителям следует помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу — это достаточно сильные аллергены. Также она не должна содержать стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей, в том числе, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

Сладкий подарок необходимо хранить при температуре 15−17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом. При этом родители имеют право потребовать декларации о соответствии, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а продавец обязан их предоставить.