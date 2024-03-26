Сладкая парочка. Врачи назвали помидоры с чесноком профилактикой рака

«Если мы говорим про помидор, то надо вспомнить про ликопин — вещество, которое в нем содержится и дает ему такой насыщенный цвет. В самом помидоре его 2,5 мг на 100 граммов, а вот в термически обработанной томатной пасте — 28,8 мг на 100 граммов продукта», — пояснил офтальмолог.