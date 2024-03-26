Сладкая парочка. Врачи назвали помидоры с чесноком профилактикой рака

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги — кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали о пользе такого тандема продуктов, как помидоры с чесноком.
«Если мы говорим про помидор, то надо вспомнить про ликопин — вещество, которое в нем содержится и дает ему такой насыщенный цвет. В самом помидоре его 2,5 мг на 100 граммов, а вот в термически обработанной томатной пасте — 28,8 мг на 100 граммов продукта», — пояснил офтальмолог.
Такое вещество полезно для зрения, так как позитивно влияет на сетчатку — главную часть глаза, хорошо кровоснабжаемую. «Ликопин — это антиоксидант, влияет на рост вновь образованных сосудов, таким образом уменьшает количество дегенераций сетчатки, то есть ее дистрофий», — пояснил Коновалов.
Что касается чеснока, то в нем есть такое вещество, как диаллилдисульфид. У него много разносторонних эффектов. «Так, он тоже антиоксидант. Помогает сосудам. Это вещество нейтрализует компоненты для образования бляшки, из-за чего сосуд становится гладким», — пояснил кардиолог.
При этом такие вещества лучше работают в тандеме. Выяснилось, что, когда есть диаллилдисульфид, ликопин гораздо легче усваивается организмом. Он усиливает биодоступность ликопина, отметил Гандельман.
И этот эффект помогает бороться с раком, заявили медики. «Ликопин воюет с раком простаты и раком молочной железы у женщин. Чеснок же усиливает всасывание ликопина», — подчеркнула Малышева.