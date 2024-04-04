Скумбрия и сельдь оказались полезнее лосося

Исследователи уточнили, что в филе дикой рыбы было более чем в пять раз больше кальция, чем в филе лосося, а концентрация йода — в четыре раза выше. Количество витамина D в дикой рыбе и лососе было примерно одинаковым. Тем не менее в лососе было больше селена и цинка, которые способствую укреплению иммунной функции.