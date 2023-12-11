Скрипка с автографами Джона Леннона и Йоко Оно выставлена на аукцион

В 1971 году Леннон и Оно пришли в ресторан отеля Castillo Son Vida на Пальма-де-Майорке. Однако их отказались пускать, потому что на артисте не было галстука. Позже Джон вернулся с галстуком, обвязанным вокруг головы, и паре разрешили войти. Сампедро подошел к столику звезд и сыграл для них хит The Beatles «Yesterday», а затем попросил оставить автограф на срипке. На инструменте также есть роспись дирижера Джеймса Ласта и испанского политика Карлоса Ариас Наварро, сообщает The Strad.