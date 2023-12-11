18:34 (мск), источник: Звук

Скрипка с автографами Джона Леннона и Йоко Оно выставлена на аукцион

Скрипка, подписанная Джоном Ленноном и его женой Йоко Оно, выставлена на онлайн-торги Catawiki со стартовой ценой в 35 тысяч евро. Инструмент 1965 года принадлежал испанскому музыканту и коллекционеру Хосе Эухенио Сансу Сампедро.

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Источник: catawiki.com

В 1971 году Леннон и Оно пришли в ресторан отеля Castillo Son Vida на Пальма-де-Майорке. Однако их отказались пускать, потому что на артисте не было галстука. Позже Джон вернулся с галстуком, обвязанным вокруг головы, и паре разрешили войти. Сампедро подошел к столику звезд и сыграл для них хит The Beatles «Yesterday», а затем попросил оставить автограф на срипке. На инструменте также есть роспись дирижера Джеймса Ласта и испанского политика Карлоса Ариас Наварро, сообщает The Strad.

В 2019 году на Catawiki была продана открытка 1962 года, подписанная всеми четырьмя битлами.

Ранее на аукцион за 393700 долларов была выставлена бас-гитара покойного участника ZZ Top Дасти Хилла.

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