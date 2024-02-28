Скрежет из-под земли в Юнтолово стал предвестником странной встречи

Удивительная встреча произошла у фотографа Антона Кубышкина в Юнтоловском заказнике в Петербурге. Об этом он рассказывает 28 февраля в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
Во время прогулки он услышал скрежет из-под земли, как будто кто-то ковыряет снизу слежавшийся обледеневший снег. Оказалось, что это крот. Зверёк вылез наружу и побежал по снегу.
Кроты зимой не спят, а продолжают вести активный образ жизни в своих норах. Сейчас у них начинается гон, и они начинают больше перемещаться. Под натоптанной дорожкой прокопать тоннель сложно, и крот решил преодолеть препятствие поверху.