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Скрежет из-под земли в Юнтолово стал предвестником странной встречи

Крот вылез из-под снега в Юнтоловском заказнике в Петербурге.

Удивительная встреча произошла у фотографа Антона Кубышкина в Юнтоловском заказнике в Петербурге. Об этом он рассказывает 28 февраля в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

Во время прогулки он услышал скрежет из-под земли, как будто кто-то ковыряет снизу слежавшийся обледеневший снег. Оказалось, что это крот. Зверёк вылез наружу и побежал по снегу.

Кроты зимой не спят, а продолжают вести активный образ жизни в своих норах. Сейчас у них начинается гон, и они начинают больше перемещаться. Под натоптанной дорожкой прокопать тоннель сложно, и крот решил преодолеть препятствие поверху.