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Сколько животных можно держать в квартире

У пенсионерки на нашей площадке пять кошек. Вонь невыносимая! Ограничивает ли закон количество животных в квартирах? Как нам бабушку убедить учесть интересы соседей?

Источник: Freepik

Отвечает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов:

— В законодательстве нет чётких указаний о том, сколько кошек и собак можно заводить. Но есть региональные нормы «жилплощади», которой они должны быть обеспечены. Например, в Новосибирской области на каждых 12 кв. м допускается «проживание» не больше трёх кошек или двух мелких собак. При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила. Поэтому советуем написать заявление в управление ветеринарии и попросить проверить квартиру соседки на предмет выполнения правил обращения с животными. Если будут установлены нарушения, пенсионерка может быть оштра­фована на сумму, достигающую 30 тыс. рублей. А если нарушения не будут устранены, кошек у неё могут изъять и отправить в приют.