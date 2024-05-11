Сколько животных можно держать в квартире

— В законодательстве нет чётких указаний о том, сколько кошек и собак можно заводить. Но есть региональные нормы «жилплощади», которой они должны быть обеспечены. Например, в Новосибирской области на каждых 12 кв. м допускается «проживание» не больше трёх кошек или двух мелких собак. При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила. Поэтому советуем написать заявление в управление ветеринарии и попросить проверить квартиру соседки на предмет выполнения правил обращения с животными. Если будут установлены нарушения, пенсионерка может быть оштра­фована на сумму, достигающую 30 тыс. рублей. А если нарушения не будут устранены, кошек у неё могут изъять и отправить в приют.