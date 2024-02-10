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Сколько выходных в августе 2024 года?

Государственных праздников, в связи с которыми объявлялись бы дополнительные нерабочие дни, в августе нет. Но зато на этот месяц приходится сразу несколько профессиональных праздников и других важных дат. Как россияне будут отдыхать в августе — в материале aif.ru.
Источник: Агентство «Москва»

Какие праздники отмечают в России в августе 2024 года?

2 августа — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ),

4 августа — День железнодорожника,

11 августа — День строителя,

12 августа — День Военно-воздушных сил (День ВВС) РФ,

22 августа — День Государственного флага,

25 августа — День шахтера.

Какие православные праздники отмечают в России в августе 2024 года?

2 августа — Ильин день,

14 августа — Медовый спас,

19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас,

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы,

29 августа — Спас Нерукотворный (он же Ореховый, Холщовый, Полотняный Спас).

Сколько всего выходных в августе 2024 года?

Согласно производственному календарю, в августе 2024 года у россиян будет 9 выходных: привычные субботы и воскресенья. Дополнительных выходных в августе не будет. Всего в этом месяце 31 день, 22 из которых рабочие.