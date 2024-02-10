Сколько выходных в августе 2024 года?

Государственных праздников, в связи с которыми объявлялись бы дополнительные нерабочие дни, в августе нет. Но зато на этот месяц приходится сразу несколько профессиональных праздников и других важных дат. Как россияне будут отдыхать в августе — в материале aif.ru.