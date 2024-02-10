Сколько выходных в августе 2024 года?

Какие праздники отмечают в России в августе 2024 года?
2 августа — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ),
4 августа — День железнодорожника,
11 августа — День строителя,
12 августа — День Военно-воздушных сил (День ВВС) РФ,
22 августа — День Государственного флага,
25 августа — День шахтера.
Какие православные праздники отмечают в России в августе 2024 года?
2 августа — Ильин день,
14 августа — Медовый спас,
19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас,
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы,
29 августа — Спас Нерукотворный (он же Ореховый, Холщовый, Полотняный Спас).
Сколько всего выходных в августе 2024 года?
Согласно производственному календарю, в августе 2024 года у россиян будет 9 выходных: привычные субботы и воскресенья. Дополнительных выходных в августе не будет. Всего в этом месяце 31 день, 22 из которых рабочие.