Сколько выходных в апреле 2024 года?

В апреле нет государственных праздников, но дополнительные выходные все же ждут россиян в этом месяце. В апреле 2024 года, согласно производственному календарю, к обычным субботам и воскресеньям добавятся еще два выходных дня в честь Праздника Весны и Труда, который приходится на 1 мая. Как россияне будут отдыхать в апреле — в материале aif.ru.