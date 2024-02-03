Сколько выходных в апреле 2024 года?

В апреле нет государственных праздников, но дополнительные выходные все же ждут россиян в этом месяце. В апреле 2024 года, согласно производственному календарю, к обычным субботам и воскресеньям добавятся еще два выходных дня в честь Праздника Весны и Труда, который приходится на 1 мая. Как россияне будут отдыхать в апреле — в материале aif.ru.
В связи с тем, что 1 мая в 2024 году выпадает на среду, в министерстве труда РФ было предложено к официальному праздничному дню добавить два выходных — 29 апреля (понедельник) и 30 апреля (вторник). Также выходным остается 28 апреля — воскресенье. Таким образом, россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 28 апреля по 1 мая, но предшествующая неделя будет шестидневной.
Два дополнительных выходных дня придется отработать. Согласно производственному календарю, переносятся следующие выходные дни: с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля и с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля.
Сколько всего выходных в апреле?
Согласно производственному календарю, в апреле 2024 года у россиян будет 9 выходных: 7 привычных суббот и воскресений и два дополнительных выходных в честь Праздника Весны и Труда. Одна суббота — 27 апреля — становится рабочей из-за переноса выходного дня на понедельник 29 апреля. Всего в этом месяце 30 дней, 21 из которых рабочие.