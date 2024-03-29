Сколько времени птица может летать без посадки? Ответ вас удивит

Результаты показали, что стрижи проводят большую часть своего времени в воздухе. Птицы оказывались на земле только два раза за год, а три особи находились 10 месяцев в воздухе во время миграции. Это впечатляет, так как эти пернатые слишком малы, а их вес составляет не более 40 граммов. Но как при таких размерах у них получается так долго находиться в воздухе? Откуда они берут энергию?