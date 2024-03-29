Сколько времени птица может летать без посадки? Ответ вас удивит

Многие люди становятся беспокойными, когда узнают, что их перелет из одной точки в другую может занять более шести часов. Но это слишком маленькая цифра по сравнению с тем временем, которое показывает обыкновенный стриж. Оказывается, он может не приземляться в течение 10 месяцев. Об этом пишет IFLScience.
Валлийский орнитолог Рональд Локли еще в 1970-х годах предполагал, что стрижи могут быть способны на многомесячный непрерывный полет, однако доказать это смогли только в 2016 году ученые из Лундского университета.
Команда специалистов проследила за 13 взрослыми обыкновенными стрижами, надев на них крошечные датчики, при помощи которых можно было следить за полетной активностью птиц. За некоторыми пернатыми следили в течение нескольких лет, когда они зимой мигрировали из Швеции на юг Сахары и обратно.
Результаты показали, что стрижи проводят большую часть своего времени в воздухе. Птицы оказывались на земле только два раза за год, а три особи находились 10 месяцев в воздухе во время миграции. Это впечатляет, так как эти пернатые слишком малы, а их вес составляет не более 40 граммов. Но как при таких размерах у них получается так долго находиться в воздухе? Откуда они берут энергию?
Специалисты объяснили, что стрижи эволюционировали в отличных летунов с обтекаемыми формами тела и длинными и узкими крыльями, создающими подъемную силу при низких затратах. Это позволяет расходовать меньше энергии. Если же она требуется, птицы питаются насекомыми, которые также находятся в воздухе.
Помимо перекусов в полете, пернатым также необходим сон. Как они спят в воздухе, пока что остается неизвестным. Но ученые предполагают, что они могут вести себя как птицы-фрегаты, которые «отключаются», пока планируют. Стрижи поднимаются на высоту около двух километров, и, возможно, отдыхают во время снижения.
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Анна Морозова