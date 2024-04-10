Сколько россиян хотели бы сменить профессию на один день

55% признались, что просто хотели бы попробовать себя в новой сфере. 46% пожелали почувствовать себя другим человеком. 19% объяснили выбор ссылкой на детские мечты. 12% планировали заработать крупную сумму всего за один день. 2% рассказали, что всегда хотели работать по такой специальности, однако из-за здоровья у них не получилось занять желаемую должность.