Сколько россиян хотели бы сменить профессию на один день

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели опрос и выяснили, сколько россиян сменили бы профессию на один день. Авторы исследования поделились его результатами с РБК Life.
В опросе участвовали более 3600 пользователей «Работа.ру» из всех регионов России. Респонденты — экономически активное население старше 18 лет. Исследование проходило в марте 2024 года.
Оказалось, что 77% россиян примерили бы на один день новую профессию. При этом женщины чаще мужчин отвечали, что попробовали бы свои силы в новой сфере — 76% и 68% соответственно.
Также участники исследования ответили на вопрос «Кем бы вы стали на один день?» — можно было выбрать несколько вариантов ответа.
24% респондентов выбрали должность флориста, а 21% — карьеру актера. За роль смотрителя в зоопарке проголосовали 19%, еще 19% стали бы режиссером фильмов. 18% нравится должность хозяина магазина со сладостями. «Женщины чаще мужчин голосовали за эту детскую мечту — 19% и 9% соответственно», — добавили в пресс-службе «Работа.ру».
16% россиян привлекла специальность тестировщика игр, 12% — программиста. Должность машиниста скоростного поезда выбрали 10%. «Мужчины чаще голосовали за профессию программиста (23% против 11% среди женщин) и водителя поезда (26% против 10% среди женщин)», — уточнили в пресс-службе сервиса.
8% респондентов стали бы на один день космонавтами, 2% — футболистами, 1% — хоккеистами. 16% выбрали вариант «Другое» и назвали такие профессии, как мастер по рукоделию, библиотекарь в учебном заведении, воспитатель и стеклодув.
Кроме того, респонденты указали причины, по которым выбирали на день новую профессию. При ответе на этот вопрос также можно было отметить несколько вариантов (участвовали 2700 человек из всех опрошенных).
55% признались, что просто хотели бы попробовать себя в новой сфере. 46% пожелали почувствовать себя другим человеком. 19% объяснили выбор ссылкой на детские мечты. 12% планировали заработать крупную сумму всего за один день. 2% рассказали, что всегда хотели работать по такой специальности, однако из-за здоровья у них не получилось занять желаемую должность.
Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что больше всего раздражает россиян в рабочих чатах. 42% респондентов заявили, что им не нравятся грамматические ошибки. 34% не любят письма и сообщения, присланные в нерабочее время. Треть опрошенных негативно относится к голосовым сообщениям, а 29% нервирует долгий ответ.