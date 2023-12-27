Сколько раз подряд может чихнуть человек?

Чихание — нормальное состояние человека. В этот момент происходит сокращение большого числа мышц, которые помогают вытолкнуть наружу воздух из носоглотки. Скорость этого потока огромна и сравнима со скоростью движения автомобиля по трассе. Механизм срабатывает мгновенно, как только в этом возникает необходимость. При этом задействована целая система — раздражитель попадает в полость носа, тройничный нерв отправляет соответствующий сигнал в мозг, активируется чихательный центр. В процессе задействованы диафрагма, прямые мышцы живота, межреберные мышцы. А в дыхательных путях формируется сильное давление.

Сколько раз подряд можно чихнуть?

Однократное чихание обычно становится следствием светового раздражителя, когда человек выходит из помещения на яркое солнце, рассказывает aif.ru кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. Солнце ослепляет сетчатку глаза, и это дает рефлекторное чихание. Схожая ситуация, но реже может быть, если человека ослепляет прожектор в студии или машина.

Также причина может скрываться в аллергии. Если на слизистую носа попадает аллерген, то она может среагировать на это чиханием. И это будет уже не однократное проявление, а целая серия, которая нужна, чтобы организм смог избавиться от раздражителя. Человек может чихнуть два, три, а то и пять раз. Но пять — уже много, обычно поменьше чихов в серии бывает, уточняет врач.

Причина может крыться также в вирусной инфекции, когда вирус попадает в нос. В этом случае человек также реагирует чиханием, но тут оно зачастую однократное или двукратное, максимум — три раза.

Причиной может быть и воздушная взвесь, например пыль. Она раздражает слизистую носа и вызывает чихание, но оно лишь одно- или двукратное.

Конечно же, чихание может сопровождать и болезнь. Например, человек простыл, не просто отчихнул попавший в нос вирус, а уже болеет — у него простуда или грипп. Тогда, безусловно, он будет чихать, и в течение дня будет несколько эпизодов (может быть четыре или пять) по два-три-четыре чихания.

А еще бывает патологическое чихание при неврологических нарушениях, когда чихательный центр страдает от чрезмерного внутреннего раздражения. Участок мозга возбужден по тем или иным причинам, и это может стать причиной постоянного и безудержного чихания — характер у таких чихов будет безостановочный, когда конца и края нет. Это действительно патология, надо идти к врачу и разбираться.