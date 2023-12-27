Сколько раз подряд может чихнуть человек?
Чихание — акт естественный, знакомый всем. Рефлекторное чихание может быть связано с разными причинами. При этом иногда оно бывает целыми сериями.
Чихание — акт естественный, знакомый всем. Рефлекторное чихание может быть связано с разными причинами. При этом иногда оно бывает целыми сериями.
Чихание — нормальное состояние человека. В этот момент происходит сокращение большого числа мышц, которые помогают вытолкнуть наружу воздух из носоглотки. Скорость этого потока огромна и сравнима со скоростью движения автомобиля по трассе. Механизм срабатывает мгновенно, как только в этом возникает необходимость. При этом задействована целая система — раздражитель попадает в полость носа, тройничный нерв отправляет соответствующий сигнал в мозг, активируется чихательный центр. В процессе задействованы диафрагма, прямые мышцы живота, межреберные мышцы. А в дыхательных путях формируется сильное давление.
Однократное чихание обычно становится следствием светового раздражителя, когда человек выходит из помещения на яркое солнце, рассказывает aif.ru кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. Солнце ослепляет сетчатку глаза, и это дает рефлекторное чихание. Схожая ситуация, но реже может быть, если человека ослепляет прожектор в студии или машина.
Также причина может скрываться в аллергии. Если на слизистую носа попадает аллерген, то она может среагировать на это чиханием. И это будет уже не однократное проявление, а целая серия, которая нужна, чтобы организм смог избавиться от раздражителя. Человек может чихнуть два, три, а то и пять раз. Но пять — уже много, обычно поменьше чихов в серии бывает, уточняет врач.
Причина может крыться также в вирусной инфекции, когда вирус попадает в нос. В этом случае человек также реагирует чиханием, но тут оно зачастую однократное или двукратное, максимум — три раза.
Причиной может быть и воздушная взвесь, например пыль. Она раздражает слизистую носа и вызывает чихание, но оно лишь одно- или двукратное.
Конечно же, чихание может сопровождать и болезнь. Например, человек простыл, не просто отчихнул попавший в нос вирус, а уже болеет — у него простуда или грипп. Тогда, безусловно, он будет чихать, и в течение дня будет несколько эпизодов (может быть четыре или пять) по два-три-четыре чихания.
А еще бывает патологическое чихание при неврологических нарушениях, когда чихательный центр страдает от чрезмерного внутреннего раздражения. Участок мозга возбужден по тем или иным причинам, и это может стать причиной постоянного и безудержного чихания — характер у таких чихов будет безостановочный, когда конца и края нет. Это действительно патология, надо идти к врачу и разбираться.