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15:25 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько раз можно встретить Новый год на МКС?

Космонавты на МКС могут поздравлять друг друга с Новым годом каждый раз, когда праздник наступает на их родине. За сутки Международная космическая станция облетает Землю 16 раз, на полный оборот требуется 1,5 часа.

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Источник: Reuters

По какому часовому поясу отмечают Новый год на МКС?

Новый год космонавты будут отмечать по времени станции. МКС живет по Гринвичу, поэтому в полночь по этому часовому поясу космонавты вступят в 2024 год.

«При этом в 9 часов вечера 31 декабря Новый год наступит в Москве. И мы, конечно же, в 9 вечера, а может быть даже заблаговременно, выйдем на связь со своими родными и близкими и будем по видеосвязи вместе праздновать и слушать бой курантов», — рассказал космонавт Константин Борисов.

Сколько выходных будет у космонавтов?

Российские космонавты, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), получат пять новогодних выходных. Они будут отдыхать с 30 декабря по 1 января, а потом еще 6 и 7 января.

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