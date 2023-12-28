Сколько раз можно встретить Новый год на МКС?

По какому часовому поясу отмечают Новый год на МКС?

Новый год космонавты будут отмечать по времени станции. МКС живет по Гринвичу, поэтому в полночь по этому часовому поясу космонавты вступят в 2024 год.

«При этом в 9 часов вечера 31 декабря Новый год наступит в Москве. И мы, конечно же, в 9 вечера, а может быть даже заблаговременно, выйдем на связь со своими родными и близкими и будем по видеосвязи вместе праздновать и слушать бой курантов», — рассказал космонавт Константин Борисов.

Сколько выходных будет у космонавтов?

Российские космонавты, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), получат пять новогодних выходных. Они будут отдыхать с 30 декабря по 1 января, а потом еще 6 и 7 января.