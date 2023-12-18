Сколько придется платить за техосмотр в 2024 году?
В 2024 году цены на техосмотр пересчитают с учетом инфляции.
В 2024 году цены на техосмотр пересчитают с учетом инфляции.
С 1 января в России изменятся цены на техосмотр. Минимальная стоимость услуги вырастет пропорционально уровню инфляции в стране. Устанавливая стоимость техосмотра, местные власти будут ориентироваться на индекс потребительских цен на товары и услуги в России. Такой подход прописан в методике ФАС.
Минимальная цена прохождения техосмотра в 2024 году ориентировочно должна составить:
Предельные минимальные цены на техосмотр станут известны до 20 декабря — это крайний срок публикации соответствующих постановлений на специализированных порталах. В некоторых регионах уже начали пересчитывать стоимость услуги. Так, в Московской области согласно постановлению правительства региона, планируется установить предельный размер платы за проведение технического осмотра на 2024 год:
Диагностическую карту в обязательном порядке придется получать: