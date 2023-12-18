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06:53 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько придется платить за техосмотр в 2024 году?

В 2024 году цены на техосмотр пересчитают с учетом инфляции.

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Источник: РИА "Новости"

С 1 января в России изменятся цены на техосмотр. Минимальная стоимость услуги вырастет пропорционально уровню инфляции в стране. Устанавливая стоимость техосмотра, местные власти будут ориентироваться на индекс потребительских цен на товары и услуги в России. Такой подход прописан в методике ФАС.

Минимальная цена прохождения техосмотра в 2024 году ориентировочно должна составить:

  • для легкового автомобиля — 1187 ₽;
  • для мотоциклов и мотороллеров — 417 ₽

Предельные минимальные цены на техосмотр станут известны до 20 декабря — это крайний срок публикации соответствующих постановлений на специализированных порталах. В некоторых регионах уже начали пересчитывать стоимость услуги. Так, в Московской области согласно постановлению правительства региона, планируется установить предельный размер платы за проведение технического осмотра на 2024 год:

  • для легковых автомобилей на отметке 1 052 ₽;
  • для мототранспортных средств — 359 ₽;
  • для прицепов массой не более 0,75 т — 873 ₽

Кто должен проходить техосмотр?

Диагностическую карту в обязательном порядке придется получать:

  • в случае постановки на государственный учет, если с года изготовления авто прошло более четырех лет, включая год его изготовления;
  • в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления;
  • в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и/или заменой основного компонента транспортного средства;
  • для коммерческого транспорта, который принадлежит юрлицам (такси, автобусы и грузовики);
  • при выезде за границу на автомобиле;
  • для легковых автомобилей, используемых для обучения вождению, и служебных транспортных средств, оборудованных световыми и звуковыми сигналами;
  • для автобусов, легковых такси, грузовиков, а также машин, предназначенных для перевозки пассажиров и оборудованных восемью сидячими местами или более.

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