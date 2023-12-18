Сколько придется платить за техосмотр в 2024 году?

С 1 января в России изменятся цены на техосмотр. Минимальная стоимость услуги вырастет пропорционально уровню инфляции в стране. Устанавливая стоимость техосмотра, местные власти будут ориентироваться на индекс потребительских цен на товары и услуги в России. Такой подход прописан в методике ФАС.