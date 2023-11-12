Сколько нужно спать, чтобы точно выспаться?
Ученые из университета Осло назвали оптимальную продолжительность сна для здоровья.
Ученые из университета Осло назвали оптимальную продолжительность сна для здоровья.
Норвежские ученые установили, что оптимальная продолжительность сна составляет 6,5 часа. К такому выводу специалисты пришли после анализа результатов МРТ граждан в возрасте от 20 до 89 лет.
Как показали результаты исследований, как очень долгий, так и очень короткий сон наносят вред организму. В первом случае наблюдаются большие потери вещества в задних отделах головного мозга, а во втором страдает белое вещество мозжечка и таламуса.
Ученые назвали 6,5-часовой сон оптимальным для здоровья, так как в этом случае у участников эксперимента был зафиксирован максимальный объем подкорковых структур, а также самая толстая кора больших полушарий и самый малый объем желудочков.
Ранее профильные специалисты утверждали, что среднестатистическому человеку для поддержания физического здоровья, хорошего настроения, нормальной умственной деятельности и общего качества жизни нужно не менее семи часов сна в сутки. В ходе эксперимента в одном из университетов Канады выяснилось, что у тех, кто тратил на сон менее семи часов, была снижена когнитивная производительность.
В то же время ученый и профессор психиатрии Даниэль Крипке после долгих исследований пришел к выводу, что люди, которые спят 6,5−7,5 часа, более здоровые и стрессоустойчивые, чем те, кто предпочитает классический 8-часовой сон.
По мнению профессора Колледжа медсестер и инноваций здравоохранения университета штата Аризона Шона Янгстедта, самый низкий порог смертности и заболеваемости отмечается у людей, которые в среднем спят в сутки по семь часов. По его словам, восемь часов — это уже опасная черта, не говоря уже о большем количестве.
Согласно исследованию, проведенному в 2010 году учеными Великобритании и Италии, у людей, которые спят менее шести часов в сутки, риск преждевременной смерти из-за проблем со здоровьем увеличивается на 12% по сравнению с теми, кто спит восемь часов. А у любителей спать больше девяти часов в сутки такие риски повышаются до 30%.
Какая средняя потребность человека во сне?
Средняя потребность во сне — это 6−8 часов. Но бывают люди, которым нужно 4−6 часов сна в сутки, а некоторым требуется 9−12 часов сна. Все зависит от генетических особенностей.
Большинство рекомендаций предписывают взрослым спать не менее семи-восьми часов каждую ночь.
Что будет, если спать меньше своей нормы?
Хронический дефицит сна может вызвать снижение работоспособности, дневную сонливость, раздражительность, ухудшение памяти, внимания, концентрации и способности к обучению.
Также широко распространено мнение о том, что более короткий сон может повышать риск развития болезни Альцгеймера. Ученые также выяснили, что при регулярном недосыпании меняется структура ДНК иммунных стволовых клеток, отвечающих за выработку лейкоцитов. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременному старению.