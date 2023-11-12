Сколько нужно спать, чтобы точно выспаться?

Норвежские ученые установили, что оптимальная продолжительность сна составляет 6,5 часа. К такому выводу специалисты пришли после анализа результатов МРТ граждан в возрасте от 20 до 89 лет.

Как показали результаты исследований, как очень долгий, так и очень короткий сон наносят вред организму. В первом случае наблюдаются большие потери вещества в задних отделах головного мозга, а во втором страдает белое вещество мозжечка и таламуса.

Ученые назвали 6,5-часовой сон оптимальным для здоровья, так как в этом случае у участников эксперимента был зафиксирован максимальный объем подкорковых структур, а также самая толстая кора больших полушарий и самый малый объем желудочков.

Ранее профильные специалисты утверждали, что среднестатистическому человеку для поддержания физического здоровья, хорошего настроения, нормальной умственной деятельности и общего качества жизни нужно не менее семи часов сна в сутки. В ходе эксперимента в одном из университетов Канады выяснилось, что у тех, кто тратил на сон менее семи часов, была снижена когнитивная производительность.

В то же время ученый и профессор психиатрии Даниэль Крипке после долгих исследований пришел к выводу, что люди, которые спят 6,5−7,5 часа, более здоровые и стрессоустойчивые, чем те, кто предпочитает классический 8-часовой сон.

По мнению профессора Колледжа медсестер и инноваций здравоохранения университета штата Аризона Шона Янгстедта, самый низкий порог смертности и заболеваемости отмечается у людей, которые в среднем спят в сутки по семь часов. По его словам, восемь часов — это уже опасная черта, не говоря уже о большем количестве.

Согласно исследованию, проведенному в 2010 году учеными Великобритании и Италии, у людей, которые спят менее шести часов в сутки, риск преждевременной смерти из-за проблем со здоровьем увеличивается на 12% по сравнению с теми, кто спит восемь часов. А у любителей спать больше девяти часов в сутки такие риски повышаются до 30%.

Какая средняя потребность человека во сне?

Средняя потребность во сне — это 6−8 часов. Но бывают люди, которым нужно 4−6 часов сна в сутки, а некоторым требуется 9−12 часов сна. Все зависит от генетических особенностей.

Большинство рекомендаций предписывают взрослым спать не менее семи-восьми часов каждую ночь.

Что будет, если спать меньше своей нормы?

Хронический дефицит сна может вызвать снижение работоспособности, дневную сонливость, раздражительность, ухудшение памяти, внимания, концентрации и способности к обучению.

Также широко распространено мнение о том, что более короткий сон может повышать риск развития болезни Альцгеймера. Ученые также выяснили, что при регулярном недосыпании меняется структура ДНК иммунных стволовых клеток, отвечающих за выработку лейкоцитов. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременному старению.