Сколько можно пить. Какая вода вызывает образование камней в почках

Есть несколько заболеваний, при которых так изменяется обмен веществ, что формирование камней почти неизбежно. Но в целом у остальных людей риск их развития можно свести почти к нулю. Что нужно делать для этого?

Количество воды важнее её качества?

Важен состав воды, но еще важнее, как показывают научные исследования, её количество. Если человек мало пьет, то у него образуется мало мочи, а это мощнейший фактор образования камней в почках и мочевыводящих путях. Строго говоря, это вопрос физики и химии. Чем выше концентрация солей в моче, тем легче они выпадают в осадок. С этого и начинается формирование камней.

Большое количество воды делает мочу более жидкой, это затрудняет выпадение солей в осадок, и даже если уже образуются кристаллы солей, они могут смываться потоком мочи. Ситуация осложняется, если есть заболевание почек (например, воспаление), на пораженных участках кристаллы солей легче фиксируются и становятся точками роста для камней.

А сколько нужно пить конкретно?

В плане профилактики мочекаменной болезни правильнее говорить о том, сколько мочи должно образовываться ежедневно. Есть следующие нормы, которые были определены в исследованиях.

Если человек выделяет менее 1 литра мочи в сутки, риск развития у него мочекаменной болезни очень высок.

Если в день образуется 2−2,5 литра, то риск формирования камней низкий, причем, даже у людей, ранее их имевших.

А если камни уже есть, лучше выпивать столько жидкости, чтобы мочи было не менее 2,5 л в сутки.

Следите за кислотно-щелочным балансом

Также важно нарушение-кислотно-щелочного равновесия в организме. Когда повышается кислотность мочи, так бывает при диабете и многих хронических заболеваниях, выше риск образования камней. Этому же способствует избыточное потребление многих видов пищи (мяса, жирных продуктов, алкоголя) и недостаточное потребление фруктов, овощей и ягод.

Сдвигать кислотность мочи в нейтральную и щелочную сторону помогают соли магния и калия (например, цитраты — соли лимонной кислоты). Это препятствует образованию камней и их используют для борьбы с мочекаменной болезнью. Есть даже препараты с цитратами. Хороший эффект оказывают еще цитрусовые, клюква, брусника.

Что важно знать о качестве воды?

Конечно, играет роль и качество питьевой воды. В исследованиях показано, что в регионах где вода жесткая или с высокой минерализацией, выше распространенность мочекаменной болезни.

Самая сильная связь выявлена с высокой концентрацией кальция. Этот элемент обеспечивает в первую очередь и жесткость воды. Его соли, особенно с щавелевой кислотой (оксалаты), плохо растворимы и легко образуют самые распространенные камни — оксалатные. Поэтому, долго пить такую воду не рекомендуется, и ее лучше очищать от избыточного кальция и других минералов с помощью фильтров. Особенно это актуально для некоторых регионов, в которых питьевая вода более жесткая. К ним относятся Поволжье, Кавказ, некоторые районы Башкортостана.

Какова роль экологии?

Важно помнить, что на территориях, где экосистема в силу природных или техногенных причин загрязнена алюминием (кислые почвы, алюминиевые заводы), бором, фтором, а также тяжёлыми металлами (кадмий, ртуть, хром, свинец, никель) риск мочекаменной болезни и болезней мочеполовой системы вообще, в целом выше. Дело в том, что она является мишенью для этих элементов. А в Армении советским ученым-геохимиком В. В. Ковальским описана «молибденовая подагра», одним из проявлений которой являются уратные камни (на основе солей мочевой кислоты). Если концентрация каких-то из этих элементов повышена в питьевой воде, это требует коррекции с помощью очистных фильтров.