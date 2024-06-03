Сколько лет женщине «бальзаковского возраста» на самом деле?

Такая характеристика для женщины, как «бальзаковский возраст», появилась после выхода сборника произведений Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина». Основное место в этом романе занимает Жюли д’Эглемон, образ которой автор собрал со своей дамы сердца Лауры де Берни.
Отличительной чертой произведения стал возраст главной героини — очевидно, что Бальзак описывает зрелую барышню с уже сформировавшимися убеждениями, умную, страстную и свободную. В то время (конец XIX века) такие женщины не становились героинями произведений — избранницами в книгах были милые, нежные и наивные молодые барышни. Женщин от 30 лет и старше как будто не существовало и в реальной жизни — их считали списанными со счетов, об их возрасте было неприлично говорить. Оноре де Бальзак же в своих произведениях воспел великолепие взрослых барышень и превознес их право любить и быть любимыми.
Сколько же лет бальзаковской барышне?
Возлюбленной писателя, которая стала прототипом маркизы Жюли, было 45 лет. Вместе с тем, психологи, изучающие вопросы эйджизма (дискриминации по возрасту — прим. ред.), считают, что «бальзаковский возраст» входит в пределы от 30 до 40 лет, а некоторые, учитывая демографические изменения и достижения косметологии, предлагают сместить данные и брать за основу 35−45 лет.
Отечественные писатели чаще связывают «бальзаковский возраст» с сорока годами. Так в произведениях Сергея Победоносцева фигурирует «бальзаковская сорокалетняя красавица», а Владимир Сологуб утверждает, что мнение Бальзака ошибочно, и в сорок лет женщина уже «не ах».