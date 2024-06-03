Сколько лет женщине «бальзаковского возраста» на самом деле?

Отличительной чертой произведения стал возраст главной героини — очевидно, что Бальзак описывает зрелую барышню с уже сформировавшимися убеждениями, умную, страстную и свободную. В то время (конец XIX века) такие женщины не становились героинями произведений — избранницами в книгах были милые, нежные и наивные молодые барышни. Женщин от 30 лет и старше как будто не существовало и в реальной жизни — их считали списанными со счетов, об их возрасте было неприлично говорить. Оноре де Бальзак же в своих произведениях воспел великолепие взрослых барышень и превознес их право любить и быть любимыми.