Сколько лет можно хранить соленья в стеклянных банках?

Соленья на зиму появляются во многих семьях. Кто-то готовит сам, собрав дачный урожай. А кто-то получает в подарок от родственников. Хранят консервации кто где: в погребе, в холодильнике, на балконе. Но через сколько такая баночка с помидорами будет уже несъедобной? Разбираемся вместе с aif.ru.
Как хранить заготовки с овощами?
Хранить банки с соленьями лучше в темноте, в помещениях с невысокой влажностью. Оптимальная температура должна быть около 5. А еще важно, чтобы это место было проветриваемым.
Самыми лучшими местами для хранения считаются подвалы, погреба и холодильники.
Если вы в один год приготовили много заготовок и не успели съесть их за зиму, то после осмотра можете оставить банки на следующий холодный сезон, но съедать их нужно будет потом уже в первую очередь.
Сколько лет можно хранить закрутки?
При правильном хранении — три года. Дольше уже небезопасно, даже если они идеальны внешне. Скорее всего, такие овощи потеряли свои органолептические свойства и просто развалятся, когда их достанете. А еще ими можно легко отравиться.