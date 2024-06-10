Сколько куполов может быть на православном храме?

Каждый храм имеет главный купол (его может не быть — речь о шатровых храмах, где крест установлен прямо на полукруглую крышу) и может иметь еще несколько куполов. Вячеслав Пономарев в «Справочнике православного человека», говоря об устройстве храма, отмечает, что число куполов обычно равно числу храмовых приделов — купол устанавливают над средней частью каждого. Придел — это любой алтарь, кроме главного. Каждый алтарь освящается в честь особого события или святого. Однако Пономарев отмечает, что это не обязательное правило.