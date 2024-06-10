Сколько куполов может быть на православном храме?

Внутреннее устройство православных храмов достаточно каноничное: есть конкретные правила, с какой стороны должен быть вход, где размещать алтарь и иконостас. Узнаваемыми религиозные сооружения делает внешнее оформление — обычно прохожим сразу бросаются в глаза купола. Они могут быть разных цветов: золотые, черные, синие, зеленые, серебристые, самых причудливых форм: сфера, шлем, луковица, шатер. Известно, что куполов (глав) у храма не бывает больше тридцати трех. Aif.ru разобрался, от чего зависит, сколько глав у храма.
По какому принципу строят купола?
Каждый храм имеет главный купол (его может не быть — речь о шатровых храмах, где крест установлен прямо на полукруглую крышу) и может иметь еще несколько куполов. Вячеслав Пономарев в «Справочнике православного человека», говоря об устройстве храма, отмечает, что число куполов обычно равно числу храмовых приделов — купол устанавливают над средней частью каждого. Придел — это любой алтарь, кроме главного. Каждый алтарь освящается в честь особого события или святого. Однако Пономарев отмечает, что это не обязательное правило.
Что значит количество куполов у православного храма?
Как объяснял журналу «Фома» заслуженный архитектор России Андрей Анисимов, количество глав у храма напрямую связано с символикой чисел в православии и христианстве.
Портал «Культура.рф» называет девять вариаций в купольном строительстве, которые напрямую связаны с важными для православных числами.
Один купол как, например, у церкви Покрова на Нерли, символизирует единство Бога. Два купола, означающие двуединую природу Иисуса Христа — божественную и человеческую, почти не встречаются, но в столице есть такой храм — церковь Косьмы и Дамиана.
Три главы — символ Святой Троицы. Например, в Великом Новгороде три купола украшают Георгиевский Собор Юрьева Монастыря.
В честь Иисуса Христа и четырех евангелистов возводят храмы с пятью куполами, например, Успенский собор Московского Кремля. На портале сообщают, что таких сооружений в России особенно много.
Семью куполами православные храмы венчают, когда имеют в виду семь Вселенских соборов и семь главных православных добродеятелей. Таковым построен Вознесенский храм в Новочеркасске.
Девять церковных куполов — девять ангельских чинов, самые известные из которых: серафимы, херувимы, ангелы и архангелы. Такое количество глав на петербургском храме Спаса на Крови.
Тринадцать куполов связаны с Иисусом Христом и двенадцатью апостолами. Наиболее известен храм Иверской иконы Божией Матери при Николо-Перервинском монастыре в столице.
В честь 25 ветхозаветных пророков и похвалы Пресвятой Богородицы возводят храмы с 25 куполами. Так сооружена копия карельского Покровского храма — Покровская церковь под Санкт-Петербургом.
33 купола означают возраст Христа, количество лет, которые он прожил на земле. Строения с таким количеством глав также редки, как и с двумя. Православный храм, усыпанный куполами, можно увидеть в Волгоградской области — это Преображенская церковь Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.
Верхоспасский собор Кремля и церковь усекновения главы Иоанна Предтечи в Ярославле имеют необычное количество куполов — 11 и 15, но это, скорее, исключение из правил.