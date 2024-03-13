Сколько красной икры можно съесть с блинами без вреда для здоровья?

На этот вопрос ответила врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова:
— Если речь о среднестатистическом взрослом здоровом человеке, 100−150 грамм икры вполне можно себе позволить. В 100 граммах приблизительно 270 калорий — это не так много. Икра — это высоко-жировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. У детей еще не развита ферментная система желудочно-кишечного тракта. Поэтому детям лучше давать икру порционно — 2−3 чайные ложки, в зависимости от возраста, при хорошей переносимости — может быть и больше в течение дня. Если речь о пожилом человеке, у которого есть панкреатит, холецистит, либо он в принципе испытывает дискомфорт при потреблении жирной пищи, то количество икры должно быть около 50 грамм в день, разбитые на порции в течение дня, — объяснила Габдулхакова «Газете.Ru».
Как отметила врач, в икре содержатся важные питательные вещества: омега-3 жирные кислоты, минералы и витамины (B12), липопротеиды и полезные для мозга фосфолипиды. При этом, чтобы оказать пользу, продукт должен быть высокого качества.
Диетолог напомнила, что икра — это соленый продукт. Употреблять ее лучше со свежими овощами или зеленью, так как в этих продуктах есть калий и магний. Они не позволят воде задержаться в организме, что поможет избежать отеков или повышения артериального давления.