Сколько красной икры можно съесть с блинами без вреда для здоровья?

— Если речь о среднестатистическом взрослом здоровом человеке, 100−150 грамм икры вполне можно себе позволить. В 100 граммах приблизительно 270 калорий — это не так много. Икра — это высоко-жировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. У детей еще не развита ферментная система желудочно-кишечного тракта. Поэтому детям лучше давать икру порционно — 2−3 чайные ложки, в зависимости от возраста, при хорошей переносимости — может быть и больше в течение дня. Если речь о пожилом человеке, у которого есть панкреатит, холецистит, либо он в принципе испытывает дискомфорт при потреблении жирной пищи, то количество икры должно быть около 50 грамм в день, разбитые на порции в течение дня, — объяснила Габдулхакова «Газете.Ru».