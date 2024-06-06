Сколько калорий сжигает езда на велосипеде?

Тренировки на велосипеде особенно эффективны для похудения, если маршрут имеет подъемы и небольшие спуски, сообщил РИАМО фитнес-тренер, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов. По его словам, лучше выбирать оптимальную нагрузку: при слишком медленной, прогулочной езде жир будет сжигаться не так результативно. Эффект похудения будет в том случае, если есть нагрузка, т.е. приходится прикладывать усилия.