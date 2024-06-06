Сколько калорий сжигает езда на велосипеде?

Катание на велосипеде — это отличная альтернатива занятиям в спортзале. Оно входит в список малотравматичных аэробных упражнений, которые позволяют повысить частоту сердечных сокращений при меньшей нагрузке на колени, лодыжки и другие суставы по сравнению с бегом. Велоспорт помогает сжигать большое количество калорий и при этом приносит удовольствие от процесса — при занятиях на открытом воздухе вырабатывается витамин D, благодаря чему организм получает больше серотонина и дофамина, «гормонов счастья», повышающих эффективность нагрузок.
Сколько калорий можно сжечь при езде на велосипеде?
Как рассказала «Ленте.ру» тренер Дарья Круглова, за час велопрогулки тратится 400−800 килокалорий — в зависимости от скорости и интенсивности.
Тренировки на велосипеде особенно эффективны для похудения, если маршрут имеет подъемы и небольшие спуски, сообщил РИАМО фитнес-тренер, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов. По его словам, лучше выбирать оптимальную нагрузку: при слишком медленной, прогулочной езде жир будет сжигаться не так результативно. Эффект похудения будет в том случае, если есть нагрузка, т.е. приходится прикладывать усилия.
Также эксперт обращает внимание на необходимость отслеживать пульс во время езды на велосипеде. Это помогают делать фитнес-браслеты и смарт-часы. Людям в возрасте 30−40 лет рекомендуется работать в аэробной пульсовой зоне — 130−140 ударов в минуту, старше 40 лет лучше придерживаться планки в 110−130 ударов в минуту.
Сколько заниматься по времени, чтобы сбросить вес?
Как отметила Круглова, чем выше интенсивность тренировки, тем короче она может быть, чем ниже, тем, соответственно, длиннее. Например, в сайкл-студиях практикуются короткие интенсивные тренировки, которые занимают 40−60 минут. Если выбирать длинные низкоинтенсивные тренировки, то лучше заниматься не менее часа.
По словам тренера, на велосипеде можно кататься и два, и три часа — все это будет работать на сжигание жира. Но важно не переусердствовать: если нагрузка была чересчур интенсивной или длительной, есть риск съесть после нее больше калорий, чем было потрачено.