Сколько хранятся копченые продукты?

Как хранить рыбу горячего копчения?
В холодильнике при температуре −3…-5 можно хранить такую рыбу в течение недели. Если продукт в вакууме, то срок хранения увеличивается до месяца.
Как хранить копченое мясо?
Сроки хранения такие же, как у рыбы — неделя. Но если завернуть мясо в марлю, пропитанную солью, то можно хранить его до двух недель.
Как долго можно хранить копченую колбасу?
Варено-копченая колбаса хранится 2−3 месяца при температуре −7−9℃, полукопченая 1−2 месяца (при температуре −4…-9), а сырокопченая — 4−6 месяцев при температуре −7−9℃.
Как хранить копченое сало и сыр?
Сало надо завернуть в ткань, смоченную в соляном растворе. Тогда в холодильнике сало будет храниться до 2 недель. А сыр без вакуумной упаковки будет съедобным до 7−10 дней, а в вакууме — до 45 дней.
Как хранить продукты холодного копчения?
Тут все проще: такие продукты могут храниться 2−3 месяца в холодильнике, а если убрать в морозилку, то срок годности увеличивается до 3 и больше месяцев.
Как часто можно есть копчености?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Чедия отмечает, что в копченом мясе и колбасах содержится много жира и соли.
«Если в норме положено употреблять не более трех-пяти граммов натрия в сутки, то вместе с копченостями этот показательно увеличивается до 20−25 граммов, а это недопустимо», — сказала она.
Врач предупредила, что от этого человек с лишним весом набирает новые килограммы. А тот, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, будет чувствовать себя хуже. Также, как люди с желудочно-кишечными проблемами: ведь копчености вызывают раздражение желудка и дают нагрузку на печень.