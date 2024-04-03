Сколько хранятся копченые продукты?

Врач предупредила, что от этого человек с лишним весом набирает новые килограммы. А тот, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, будет чувствовать себя хуже. Также, как люди с желудочно-кишечными проблемами: ведь копчености вызывают раздражение желудка и дают нагрузку на печень.