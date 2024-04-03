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Сколько хранятся копченые продукты?

Каждый съедобный продукт имеет срок годности. Это касается и копченостей. Важно также правильно хранить копченое мясо, ведь нужно не только избежать порчи продукта, но и сохранить вкус.

Источник: Freepik

Как хранить рыбу горячего копчения?

В холодильнике при температуре −3…-5 можно хранить такую рыбу в течение недели. Если продукт в вакууме, то срок хранения увеличивается до месяца.

Как хранить копченое мясо?

Сроки хранения такие же, как у рыбы — неделя. Но если завернуть мясо в марлю, пропитанную солью, то можно хранить его до двух недель.

Как долго можно хранить копченую колбасу?

Варено-копченая колбаса хранится 2−3 месяца при температуре −7−9℃, полукопченая 1−2 месяца (при температуре −4…-9), а сырокопченая — 4−6 месяцев при температуре −7−9℃.

Как хранить копченое сало и сыр?

Сало надо завернуть в ткань, смоченную в соляном растворе. Тогда в холодильнике сало будет храниться до 2 недель. А сыр без вакуумной упаковки будет съедобным до 7−10 дней, а в вакууме — до 45 дней.

Как хранить продукты холодного копчения?

Тут все проще: такие продукты могут храниться 2−3 месяца в холодильнике, а если убрать в морозилку, то срок годности увеличивается до 3 и больше месяцев.

Как часто можно есть копчености?

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Чедия отмечает, что в копченом мясе и колбасах содержится много жира и соли.

«Если в норме положено употреблять не более трех-пяти граммов натрия в сутки, то вместе с копченостями этот показательно увеличивается до 20−25 граммов, а это недопустимо», — сказала она.

Врач предупредила, что от этого человек с лишним весом набирает новые килограммы. А тот, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, будет чувствовать себя хуже. Также, как люди с желудочно-кишечными проблемами: ведь копчености вызывают раздражение желудка и дают нагрузку на печень.