Сказ о порошке и металлической ложке: семь главных мифов о вине

Существует английская поговорка: «Вино после пива — все будет красиво, пиво за вином — все пойдет вверх дном» (Liquor then beer, you’re in the clear. Beer then liquor, never been sicker). Ее достоверность попытались подтвердить ученые Университета Виттен-Хердеке и Кембриджа. Они разделили испытуемых на четыре группы, которые употребляли алкоголь в разной последовательности: вино после пива, пиво после вина, только вино и только пиво. В итоге степень тяжести утреннего похмелья у них при одинаковой концентрации алкоголя накануне не отличалась.