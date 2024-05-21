Скарлетт Йоханссон обвинила ChatGPT в воровстве ее голоса

По словам актрисы, в сентябре 2023 года управляющий OpenAI Сэм Альтман связывался с ней, чтобы она официально озвучила новую модель ChatGPT. Актриса отказалась. Когда весной 2024 года был представлен голос Sky, сделанный без ее участия, Йоханссон обратилась к адвокатам. Она заявила, что Альтман сам «признался» в воровстве голоса — после премьеры голоса он опубликовал в соцсетях слово «Она», вероятно, намекая на одноименный фильм. После общения с адвокатами звезды голос Sky убрали из ChatGPT.