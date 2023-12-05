Синдром завышенных ожиданий. Психолог рассказала, как не придираться к себе

Современный мир диктует определенные правила, которые важно не только знать, но и выполнять, чтобы вписаться в общество и стать его частью. Многие люди не останавливаются на этом и самостоятельно добавляют список требований, которые они предъявляют сами себе. Приходя в кабинет к психологу, они льют слезы от того, что их жизнь превратилась в бешеную гонку, но при этом приговаривают: «Я же знаю, что я могу сделать лучше, больше, быстрее. Я недовольна собой, потому что я мало стараюсь». Aif.ru побеседовал с гештальт-терапевтом Ольгой Мошенской, чтобы понять, как перестать ругать себя, продолжив делать дела и получать удовольствие от жизни.

Внутренний конфликт желаний

То, что происходит с такими людьми, можно описать, как внутренний конфликт, который они не могут разрешить. С одной стороны, они не только требуют от себя, но и гордятся тем, что они сделали. Если у человека есть хоть какие-то достижения, то глядя на менее успешных людей, он приговаривает: «Я смог, потому что я много делал, а не пил и лежал на диване». Несмотря на внутреннее недовольство собой и усталость, с возрастом такой подход может хорошо окупиться в виде ухоженной внешности, хорошей физической формы, квартиры, машины, финансовых накоплений.

С другой стороны, такой человек не может остановиться ни на минуту, потому что боится превратиться в «ленивую субстанцию». Он превращает свои старания в бесконечное насилие над собой. Основная идея у него в голове звучит следующим образом: «Чтобы поддерживать то, что я имею, нужно прилагать усилия. Чтобы достичь большего, нужно сильно стараться и прилагать гораздо больше усилий». Как правило, человек не ощущает ту грань, где он начинает относиться к себе, как к рабу, который должен соответствовать внутренним ожиданиям. Сильно старающийся человек проскакивает точку примирения, в которой он принимает и соглашается с тем, что у него уже есть. Вместо этого он ругает себя, проявляет агрессию в свой адрес, хотя мог бы направить эту энергию на анализ сложившейся ситуации и новые эффективные действия.

Согласие с тем, что уже есть

Для людей, которые живут по принципу «быстрее, выше, сильнее», сложно остановиться и сказать себе: «Я согласен с тем, что я уже сделал и чего добился. Я даю себе право отказаться от новой цели, если у меня не получится достигнуть ее». Для них подобные мысли вызывают бессилие, бессмысленность жизни и действий: «Зачем вообще вставать с дивана и пробовать, если я соглашаюсь с тем, что может не получиться!». Это очень сложное место, потому что человек одновременно встречается с разными сильными чувствами: бессилие и понимание того, что может ничего не получится, стыд за свое несовершенство, страх из-за признания того, что это пока просто мечта и еще ничего не сделано. Как правило, мало кто может справиться с этими ощущениями в одиночку, потому что внутренний конфликт «я хочу, но не могу» усиливается и начинает поглощать человека целиком. Только согласие со своими ограничениями дает человеку возможность полноценно жить и радоваться происходящему, даже если оно не соответствует внутренним ожиданиям.

Как перестать предъявлять к себе чрезмерные требования?

Чтобы научиться жить в ладу со своей скоростью и способностями, важно принять себя со всеми своими особенностями. Сегодня многие люди живут в ощущении, что завтра они станут миллионерами, женами успешных мужчин, владельцами бизнеса, блогерами и кем угодно еще, пытаясь не замечать себя настоящих. Они не хотят принимать себя без денег, без мужа, без бизнеса, или с мужем, который еще не купил яхту, но вполне способен выплачивать кредит за уютную квартиру в приятном месте, своим интересным делом, которое еще и приносит неплохой доход. Вместо того, чтобы признать себя настоящего в данный конкретный момент времени, они тратят много сил на то, чтобы поддерживать внутреннюю иллюзия себя «крутого», себя «завтрашнего».

Кто я на самом деле?

Первый шаг, который важно сделать для прекращения самобичевания — познакомиться с собой настоящим. Для этого необходимо удобно сесть, расслабиться, почувствовать свое тело и начать отвечать на вопросы: «Какой я? Какой у меня рост, вес, размер одежды? Какого цвета мои глаза, волосы? В каком состоянии мое физическое и эмоциональное здоровье? Как устроена моя жизнь? В какой семье я родился? Как проходило мое детство? Какой у меня был старт? Кем я сейчас работаю? Сколько сейчас у меня денег на счету? Есть ли у меня долги? Какие роли я выполняю: дочь, сын, сестра, брат, друг, супруг, наемный работник, руководитель, владелец бизнеса?». Важно максимально подробно описать себя в контексте сегодняшнего дня.

Если это описание расходится с собственными представлениями о себе, то необходимо дать себе время, чтобы отгоревать, поплакать о том, что вы не тот человек, каким себя представляли. Помимо горевания человек может столкнуться с разочарованием в себе, со стыдом, что он не оправдал свои ожидания, страхом, что это никогда не изменится. Принятие себя со всеми своими ограничениями позволит сделать следующий шаг навстречу мечте. Если этого не сделать, то человек продолжит смотреть на себя через призму своих ожиданий и злости, наказывая себя еще больше.

О чем я мечтаю?

После четкого определения и понимания себя можно перейти ко второму шагу и задать себе следующие вопросы: «Что мне нравится или не нравится? О чем я мечтаю? Каким я хочу стать? Кем я хочу видеть себя через пять лет? Какими ресурсами я обладаю, чтобы начать движение в эту сторону?». В этом месте, как правило, человек может увидеть, что хочет он гораздо больше, чем может себе позволить. Ему придется уменьшить шаги, замедлить скорость, посмотреть в зону ближайшего развития. Как бы неприятно это ни было, такие действия позволят снизить внутреннее напряжение, а освободившуюся энергию направить на реализацию своих желаний. Таким образом человек сможет пройти путь к своей мечте более мелкими, но реальными шагами, соответствующими его нынешней действительности, что снизит количество претензий к себе.

Зачем мне все это?

Довольно часто люди предъявляют к себе высокие требования только потому, что ждут от себя грандиозных результатов. Они не могут объяснить зачем им это, но в их голове звучит слово «надо». Это уже хороший повод, чтобы начать разбираться: «Как у меня появилось такое желание? Зачем мне это нужно? Чего я хочу на самом деле? Чего мне сейчас не хватает? Почему я так спешу реализовать свое желание поскорее? Кто мне говорил, что это важно?». Разбираясь с внутренними требованиями и нетерпением к самому себе можно сделать много важных открытий, в том числе и о том, что это чужая мечта, а сам человек мечтает о другом, но бежит туда, куда его кто-то отправил.

От меня до мечты, как до Луны

Все цели можно разделить на те, которые появляются изнутри и те, которые приходят к нам снаружи. Например, человек мечтает о лодке, потому что он живет рядом с рекой. Это естественное желание, связанное с окружающей средой и деятельностью человека. Либо внешний вариант, который стал возможен благодаря интернету: девушка живет в деревне и, насмотревшись красивых картинок чужой жизни, мечтает так же как они кататься на яхте и пить шампанское. В ее воображении яхта и шампанское могут решить какую-то задачу, которую она плохо осознает, но почему-то чувствует внутренний дискомфорт. В первом и во втором случае важно продумать шаги до реализации своей мечты. Но также важно понять, что именно вызвало это желание и почему отсутствие чего-то причиняет столько неприятных переживаний. Может оказаться, что шампанское на яхте — это подмена желания внести романтическую нотку в отношения с мужчиной.