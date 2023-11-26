«Синдром понедельника»: Как подготовиться к началу рабочей недели

Понедельник — день тяжёлый. И это не просто поговорка, а доказанный научный факт: наш организм за выходные выпадает из рабочего ритма, и нам сложно вернуться в колею. Утром понедельника нам труднее просыпаться, на работе мы долго не можем сосредоточиться, а жизнь видится в серых красках — ведь до следующей субботы целых пять рабочих дней! Делимся шестью способами, как избавиться от «синдрома понедельника».

1. Распланируйте предстоящую неделю

Иногда, чтобы избежать беспокойства о том, как пройдёт следующая неделя, стоит один час посвятить планированию. Заранее продумав, что вам нужно сделать, вы обретёте чувство спокойствия и контроля.

2. Добавьте в недельный план занятие для души

Работа работой, но ведь есть и другие занятия. Попробуйте составить список вещей, которые делают вас счастливыми. Это может быть что угодно: к примеру, чтение книги, которая давно ждёт своего часа, или поход в кофейню около дома. А может, ванна с пеной! Выделите для этого время, обязательно запланировав что-то на понедельник, и помните: эти занятия не менее важны, чем рабочие дела.

3. Соберите новый образ на работу

Можете надеть в понедельник что-то недавно приобретённое из одежды или красивые туфли, которые вы не решались носить. Комплименты от окружающих и коллег точно поднимут вам настроение.

4. Ложитесь в воскресенье пораньше

Многие, стремясь продлить уикенд, очень поздно ложатся спать в последний выходной день. С таким режимом вы будете чувствовать себя разбитыми в понедельник, ведь никто не даст вам шанса передохнуть посреди дня. Поэтому ложитесь спать пораньше, тогда и настроение на следующий день будет гарантированно лучше.

5. Поменяйте плейлист и фото на рабочем столе

Новая музыка вызовет у вас необычные эмоции, погрузит в другие ощущения, изменит подход к привычному ходу дел. Даже если вы можете слушать её только по пути на работу, этого будет достаточно, чтобы зарядить вас энергией новизны. Кроме того, вы можете установить картинку на рабочий стол, которая вызывает у вас положительные эмоции. Например, пейзажи любимого города, фото любимой породы собак и так далее. Если ваша работа не связана с компьютером, то поменяйте фон на телефоне или поставьте фото в рамке, при помощи деталей создайте больше уюта в рабочем пространстве.

6. Займитесь поиском новой работы

В новых шмотках сходили, спать легли пораньше и даже занятия для души запланировали на вечер понедельника, а на работу идти всё ещё не хочется? Вероятно, вам всё-таки стоит задуматься о длительном отпуске или поиске нового места. В перспективе такое решение положительно отразится и на вас, и на ваших близких.