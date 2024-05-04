Символ эпохи: как Одри Хепберн меняла Голливуд и боролась с несправедливостью

Любимого дядю Одри за противодействие оккупационным властям отправили в тюрьму, а затем расстрелял. Сама она каждый день наблюдала, как еврейских женщин и детей загружали в повозки для отправки в концентрационные лагеря. «Это преследовало ее всю оставшуюся жизнь», — рассказывал позже ее сын. Уже будучи известной актрисой, Хепберн захотела сыграть Анну Франк в экранизации ее знаменитого дневника. Кандидатуру Хепберн даже утвердил отец девочки, Отто Франк. В последний момент Одри отказалась от съемок, потому что ее буквально преследовали воспоминания о травматичном прошлом: «Я снова чувствовала себя буквально уничтоженной этим, поэтому сказала режиссеру, что просто не смогу справиться. История Анны как будто произошла с моей маленькой сестрой. В каком-то смысле я и видела ее своей сестрой».