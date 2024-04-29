СИМ-СИМ, не бейся!

Помни о правилах
В прошлом году, по данным официальной статистики аварийности, на российских дорогах произошло свыше 3,1 тыс. ДТП с участием СИМ, в которых 43 человека погибли (в том числе семь несовершеннолетних) и почти 3,2 тыс. получили различные травмы, в том числе 1041 ребенок. Более трети (32,8%) происшествий зафиксировано на пересечении проезжей части (выезды с прилегающей территории и перекрестки). Еще столько же (32,7%) — на пешеходных переходах. На тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах произошло 26,1% происшествий.
С наступлением очередного сезона использования СИМ в сводках происшествий вновь стали фигурировать инциденты с участием этой техники.
Чтобы поездка на средстве индивидуальной мобильности не привела к печальным последствиям, а водители, управляющие СИМ, не пополнили сводку ДТП, перед началом сезона в Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют выполнить несколько простых правил. Прежде всего в ведомстве советуют тем, кто использует такие устройства, внимательно прочитать ПДД, касающиеся СИМ.
Согласно поправкам к Правилам дорожного движения, которые вступили в силу с 1 марта прошлого года, средствами индивидуальной мобильности считаются транспортные средства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей). В частности, к СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные устройства.
Роликовые коньки, обычные самокаты и скейтборды не являются СИМ, и человек, использующий эти средства передвижения, должен подчиняться правилам для пешеходов, отмечают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.
— Лица, управляющие СИМ массой не более 35 кг, могут передвигаться на них по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Также им разрешено ехать по тротуарам и пешеходным зонам, если в этих местах не установлены дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Нужно помнить, что преимуществом на тротуарах и в пешеходных зонах обладают именно пешеходы: в случае если водитель СИМ создает им помехи, он обязан спешиться и вести СИМ рядом. Только спешившись, водитель СИМ может пересекать проезжую часть дороги, причем лишь в установленных для этого местах, — напоминает заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.
Если рядом нет ни тротуара, ни велосипедной дорожки, ПДД разрешают передвигаться на СИМ по проезжей части дороги. Но только по ходу движения транспорта и лишь по правому краю и не быстрее 60 км/ч. Для передвижения по дороге СИМ должно иметь исправные тормоза, фару спереди, красные фонари сзади (должны быть включены в темное время суток) и звуковой сигнал. На автомагистралях, а также на трассах, обозначенных дорожным знаком 5.3 «Дорога для автомобилей», движение СИМ запрещено, подчеркивают в Госавтоинспекции.
В ведомстве также напоминают о недопустимости одновременной поездки на СИМ нескольких человек и перевозки грузов на этих устройствах. Конструкция электросамоката или электровелосипеда просто не рассчитана на такую нагрузку: при перегрузе значительно увеличивается тормозной путь, управлять СИМ становится гораздо сложнее, отмечают в Госавтоинспекции.
Человек, управляющий СИМ, фактически является таким же участником дорожного движения, как автомобилист, мотоциклист или пешеход, считает член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто. Поэтому он обязан знать соответствующие требования ПДД, уверен эксперт.
— По моим наблюдениям, зачастую ДТП с СИМ происходят из-за того, что их водители элементарно не знают ПДД и просто не понимают, как они должны себя вести в той или иной ситуации. Будет нелишним, если люди, активно пользующиеся электросамокатами, перед началом сезона прочитают Правила дорожного движения. Возможно, это позволит избежать значительной части происшествий с участием СИМ, — подчёркивает Игорь Моржаретто.
С младых ногтей
Действующие ПДД не ограничивают минимальный возраст, с которого разрешается управлять СИМ. Однако они всё же устанавливают определенные возрастные ограничения на передвижение на таких устройствах.
— На проезжую часть дороги разрешено выезжать на СИМ только лицам старше 14 лет. Водители моложе этого возраста могут передвигаться только по тротуарам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, причем если на СИМ едет ребенок до семи лет, он обязательно должен быть в сопровождении взрослого, — напоминает Антон Белан.
Он отметил: сотрудники Госавтоинспекции постоянно проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, где в игровой форме рассказывают детям и подросткам о правилах езды на СИМ, а также отрабатывают с ними практические навыки их управления. Однако, чтобы эти знания закрепились у ребенка, такие же беседы постоянно должны проводить и его родители, подчеркивают в Госавтоинспекции.
— Необходимо помнить, что электросамокат или электроскутер — это не игрушка, а вполне взрослое техническое устройство. Перед тем как подарить его ребенку, важно не просто рассказать ему о том, где и как можно ездить на СИМ, но и убедиться, что он усвоил эти правила и выполняет их. Верхом безответственного поведения взрослых является передача своих аккаунтов для аренды электросамокатов несовершеннолетним. Подобные действия абсолютно недопустимы, — отмечает заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России.
Защити себя сам
В отличие от мотоциклистов, которых правила обязывают носить мотошлем, использование защитной экипировки при передвижении на СИМ законодательством не регламентировано. Тем не менее в Госавтоинспекции призывают водителей такой техники также использовать необходимую экипировку.
— Как показывает практика, эти аксессуары значительно снижают тяжесть последствий в случае столкновения или падения. Они защищают человека от тяжелых травм при ДТП, а в ряде случаев могут спасти жизнь. При поездках на СИМ настоятельно рекомендуем использовать защитные шлемы, налокотники, наколенники, а в темное время суток световозвращающие элементы, — отметил Антон Белан.
Его призыв поддерживает и член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто. Эти защитные аксессуары жизненно необходимы при поездках на электросамокатах, сигвеях и других средствах индивидуальной мобильности, уверен он.
— Тем, кто часто использует СИМ для ежедневных поездок, точно следует дополнительно позаботиться о собственной защите. Шлем или наколенники можно купить в любом спортивном магазине, места в рюкзаке они много не займут. Зато в случае какого-то инцидента они позволят уберечь от травм или сохранить жизнь, а световозвращатель сделает пользователя СИМ заметным для водителей и пешеходов, — подчеркнул он.
Водителям на заметку
С наступлением активного сезона использования СИМ водителям следует проявлять особую осторожность и осмотрительность там, где наиболее вероятно внезапное появление лиц, использующих эту технику. Среди потенциально опасных мест в Госавтоинспекции отмечают дворы, участки дорог рядом с парками, образовательными и спортивными учреждениями, торгово-развлекательными центрами.
— Водителям необходимо помнить, что далеко не все лица, управляющие СИМ, являются примерными и законопослушными участниками дорожного движения. При этом они гораздо быстрее пешеходов, а потому могут оказаться на проезжей части совершенно неожиданно. Именно поэтому при приближении к местам, где потенциальная концентрация СИМ наиболее велика, следует снизить скорость и быть готовым остановить машину. Максимально внимательным надо быть при маневрировании во дворах, особенно при движении задним ходом: как правило, обзор там часто ограничен другими машинами или кустами, из-за которых может неожиданно выскочить человек на электросамокате, — советует Игорь Моржаретто.
Добиться снижения количества ДТП с участием СИМ и тяжести их последствий вполне реальная задача, считают в Госавтоинспекции. Однако для этого необходимы усилия не только сотрудников полиции, но и самих водителей СИМ и других участников дорожного движения, подчеркивают в ведомстве.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».