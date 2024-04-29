СИМ-СИМ, не бейся!

— Лица, управляющие СИМ массой не более 35 кг, могут передвигаться на них по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Также им разрешено ехать по тротуарам и пешеходным зонам, если в этих местах не установлены дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Нужно помнить, что преимуществом на тротуарах и в пешеходных зонах обладают именно пешеходы: в случае если водитель СИМ создает им помехи, он обязан спешиться и вести СИМ рядом. Только спешившись, водитель СИМ может пересекать проезжую часть дороги, причем лишь в установленных для этого местах, — напоминает заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.