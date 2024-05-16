Сильная женщина: как перестать контролировать все вокруг и наладить личную жизнь

— Когда вы считаете, что ваш партнер какой-то не такой и пытаетесь его переделать, то вы находитесь не в равенстве, а выше. Но вопрос не в том, что он делает или может сделать что-то не так, а в вас самих. Переделывая своего партнера, контролируя его, вы начинаете удовлетворять свои собственные потребности в партнерстве через реализацию чуждых этой системе сценариев, — говорит Павловская.