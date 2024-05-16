Сильная женщина: как перестать контролировать все вокруг и наладить личную жизнь

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области системного подхода к жизни, члена профессиональной психотерапевтической лиги Евгении Павловской, как перестать все контролировать и обрести личное счастье.
По словам специалиста, желание брать все под свой контроль — одно из проявлений родительской позиции. Женщина стремится «воспитать» своего мужчину, тем самым вставая на место его матери.
— В паре место счастливой и любящей женщины занимает строгая и заботливая «мама» для партнера. Она вступает в связь не столько с человеком, сколько со своими представлениями о том, как все должно быть. Она будто точно знает, каким должен быть ее партнер. А он не соответствует. И она пытается его переделать. А дальше — у кого больше хватит терпения, — отметила Павловская.
Эксперт подчеркнула, что впоследствии такой подмены ролей жена становится на место «мамы», а муж — «ребенка». В паре происходят постоянные конфликты, появляются взаимные претензии, критика, утечка энергии и ресурсов, могут возникнуть измены, а в финале, к сожалению, почти неизбежно влюбленные расстаются.
— Происходит перекос в сторону детско-родительских отношений. Женщина берет на себя функционал «мамы», ставит себе целью сделать партнера лучше, умнее, сильнее, начинает его контролировать, давать советы, воспитывать. Партнер принимает эти правила. А дальше «ребенок» учится, растет, получает «медальки». И через какое-то время уходит. Так же обычно происходит и с детьми, когда они вырастают и покидают родителей, — пояснила собеседница «ВМ».
С точки зрения «мира систем», как объясняет специалист, все люди живут в системах — родительской, партнерской, финансовой и многих других. И в каждой из них человек может занимать только одно место и играть только одну определенную роль: жены или мужа, мамы или папы для детей, подчиненного или начальника на работе.
— У каждой представительницы прекрасного пола есть четыре базовые роли: женщина, жена, мама и профессионал. Происходит смешение ролей, и начинаются сбои. Во всех четырех ролях важно соблюдать баланс. Роль мамы подходит только в отношениях с детьми, но никак не с мужем. Воспитание — это задача родителей, — считает эксперт.
По ее мнению, когда успешная женщина, собственник бизнеса или состоявшийся профессионал, из этой же позиции начинает строить отношения с партнером, то ничего хорошего не выходит.
Если партнер столь же результативен в профессии, как и вы, то будет конкуренция. А если вы решите «подтянуть» его до своего уровня, то займете место «мамы».
Эксперт обращает внимание, что отношения мужчины и женщины — партнерская система. А партнерство — это равенство. Каждый привносит в партнерство свои ресурсы, потенциал: он — свою мужественность, она — свою женственность.
А вдвоем они могут дать этому миру намного больше, чем поодиночке. Важно не ставить себя на место выше партнера.
— Когда вы считаете, что ваш партнер какой-то не такой и пытаетесь его переделать, то вы находитесь не в равенстве, а выше. Но вопрос не в том, что он делает или может сделать что-то не так, а в вас самих. Переделывая своего партнера, контролируя его, вы начинаете удовлетворять свои собственные потребности в партнерстве через реализацию чуждых этой системе сценариев, — говорит Павловская.
Задайте себе вопрос: как в этой ситуации поступила бы мама, как — собственник бизнеса, а как — счастливая любящая женщина? А чтобы правильный ответ всегда получал должное практическое воплощение и «мир систем» отвечал вам взаимностью, нужно развиваться в каждой из своих ролей, заверила специалист.
— Многие привыкли думать: я — главный в этом мире. Но главные вы только для самих себя. Человек может влиять только на себя. Работайте над собой, прокачивайте себя как женщину, жену, маму, собственника бизнеса или профессионала. Тогда будет меняться и мир вокруг вас, — подытожила психотерапевт.