Шведские викинги страдали от кариеса

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE сотрудниками Университета Гетеборга, викинги в Швеции страдали от болезненных проблем с зубами и время от времени пытались их лечить. В 2005 году в ходе раскопок в Варнхеме (Швеция) были обнаружены остатки христианской церкви, рядом с которой находилось кладбище с тысячами могил викингов. Они датируются 10−12 веками нашей эры.

В исследовании авторы провели клиническое и рентгенологическое исследование зубных рядов людей из этого захоронения. Всего команда проанализировала более 2300 зубов 171 человека. Более 60% обследованных взрослых имели признаки кариеса, чаще всего на поверхности корня, при этом ни у одного из лиц молодого возраста кариеса не было. Также наблюдались другие стоматологические патологии, в том числе инфекция зубов и признаки их утраты перед смертью.

У нескольких человек кариес был настолько сильным, что зубы стачивали, вероятно для того, чтобы они меньше болели. Распространенность недуга у местных жителей того времени аналогична европейским. Однако авторы работы отмечают, что почти четверть зубов у людей из Варнхема были потеряны до или после смерти, что отчасти искажает результаты исследования.

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Олеся Маевская