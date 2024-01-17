Шварценеггер заплатит штраф в размере 35 тысяч евро за провоз дорогих часов

Сотрудники таможни допрашивали киноактера в течение трех часов. Как рассказал Майер, таможенное управление Мюнхена начало расследование по факту уклонения от уплаты налогов в отношении 76-летнего актера. Он пояснил, что Шварценеггер должен был задекларировать часы Audemars Piguet как ввозимый импорт.

Уточняется, что часы были оценены в 26 тысяч евро. Помимо этого, киноактеру предстоит заплатить налог в размере четырех тысяч евро и штраф в размере пяти тысяч евро. Расплатиться кредитной картой Шварценеггер не смог, поскольку 50 процентов таможенных пошлин должны быть оплачены наличными. В банк актера сопровождал сотрудник аэропорта.

В свою очередь, Шварценеггер попытался объяснить, что намерен продать часы с аукциона и что это благотворительный проект.

До этого 80-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса задержали на несколько часов с чемоданом еды в аэропорту Доминиканской Республики. Сотрудники таможни обнаружили у него более 40 килограммов продуктов, в том числе мясо, ягоды, овощи и фрукты. Содержимое чемодана изъяли.