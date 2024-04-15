Шоколад помогает перестать кусочничать, рассказала врач

Чтобы поддерживать стабильный уровень сахара, диетолог рекомендует употреблять на завтрак больше белковой пищи (такой как творог, йогурт, омлет). Врач объяснила, что по утрам повышается чувствительность к инсулину. Это значит, что организм может более эффективно расходовать поступающий с пищей сахар и поддерживать его количество в крови на стабильном уровне.