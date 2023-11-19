21:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Шляпа императора Наполеона продана на аукционе за рекордные €1,9 млн

Шляпу-двууголку (бикорн) первого императора Франции Наполеона I Бонапарта продали на аукционе во французском Фонтенбло за €1,9 млн. Это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном, сообщил аукционный дом Osenat в соцсети X.

Наверх
Источник: Reuters

Черная шляпа-двууголка, украшенная трехцветной кокардой, датируется примерно 1810 годом. Считается, что эту шляпу Наполеон носил на борту брига «Энконстант», когда бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году. До 19 века шляпа хранилась в семье интенданта императорского дворца Пьера Байона. Позднее его внук продал ее антикварщику.

Стоимость бикорна перед торгами оценивалась примерно в €600−800 тыс. Прежде из коллекции императора самым дорогим предметом считалась другая шляпа, купленная на торгах в 2014 году бизнесменом из Южной Кореи за €1,8 млн. Как отмечает Reuters, всего у Наполеона было примерно 120 подобных шляп.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лусине Баласян.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков рассказал, как продолжает пользоваться iPhone, несмотря на запрет
Как выглядит российский суперкар Rossa
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь