Шляпа императора Наполеона продана на аукционе за рекордные €1,9 млн

Черная шляпа-двууголка, украшенная трехцветной кокардой, датируется примерно 1810 годом. Считается, что эту шляпу Наполеон носил на борту брига «Энконстант», когда бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году. До 19 века шляпа хранилась в семье интенданта императорского дворца Пьера Байона. Позднее его внук продал ее антикварщику.

Стоимость бикорна перед торгами оценивалась примерно в €600−800 тыс. Прежде из коллекции императора самым дорогим предметом считалась другая шляпа, купленная на торгах в 2014 году бизнесменом из Южной Кореи за €1,8 млн. Как отмечает Reuters, всего у Наполеона было примерно 120 подобных шляп.