Школьник поймал рекордного сома на рыбалке в Испании

Джошуа Дэвенпорт, которому исполнилось 11 лет, ловил рыбу вместе со своими родителями, когда на его удочку клюнул сом. В течение 25 минут школьник боролся со своей добычей. Когда стало понятно, что у мальчика не хватит сил, ему на помощь бросились трое рыбаков по соседству.

После того, как сома вытащили на берег, его поместили на весы. Оказалось, рыба весила 69 килограммов, а Джошуа побил европейский рекорд по самой большой пресноводной рыбе, пойманной ребенком.

«Рыбалка — это все для Джошуа. Свою первую удочку он получил в четыре года!» — рассказала мать школьника.

После того, как рекорд был зафиксирован, сома отпустили обратно в реку.