Школьник из Башкирии продает свои игрушки, чтобы помочь бездомным животным

«Сначала ничего не вышло, но потом он на центральную площадь переместился. Прибегает и говорит: “Мама, я все продал!”. Две-три игрушки у него на руках всего остались. Ну, мы и пошли в магазин, купили корм для кошек и покормили их. Вот тогда он загорелся этим, и теперь его уже не остановить! Сейчас люди уже привыкли, так не удивляются сильно. Даже если кто-то не покупает игрушку, бывает просто дают 10 рублей — кошечкам на корм», — поделилась мама мальчика.