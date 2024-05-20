Школа авторов VK и Дзен поделится с блогерами новыми лайфхаками

Школа авторов VK и Дзен запустила новый онлайн-курс. Он предназначен для блогеров, создающих контент в формате статей и длинных видео. Участники научатся работать с платформой Дзен, выберут востребованную нишу, поймут, как регулярно создавать интересный контент. Кроме того, они получат практические советы по монетизации.