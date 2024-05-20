Школа авторов VK и Дзен поделится с блогерами новыми лайфхаками

Школа авторов VK и Дзен запустила новый онлайн-курс. Он предназначен для блогеров, создающих контент в формате статей и длинных видео. Участники научатся работать с платформой Дзен, выберут востребованную нишу, поймут, как регулярно создавать интересный контент. Кроме того, они получат практические советы по монетизации.
Курс подойдет как начинающим, так и опытным авторам других платформ VK.
Работать со студентами будут эксперты и сотрудники Дзена: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, проектный менеджер Анна Мосенкова, технический директор Юрий Кочарян, диджитал-директор Евгений Киселев и директор по продукту Павел Туманов. Они объяснят правила платформы, расскажут о трендах внутри Дзена, научат участников оформлять материалы, работать с SEO-оптимизацией.
Практическую часть курса проведут опытные авторы четырех ТОП-тематик Дзена: бьюти-энтузиаст Таня Спицына (Бьюти-общежитие), шеф-повар и фуд-блогер Коте Оганезов, техноблогер Игорь Позняев (Блог системного администратора) и Антон Ванюшов, автор спортивного канала Рашен Football.
Регистрация на онлайн-курс уже открыта, занятия начнутся 11 июня.
Большое число авторов сообществ ВКонтакте предпочитают использовать в работе длинные форматы контента. Как показывают исследования аудитории Дзена, пользователи платформы проводят 60% процентов времени за чтением статей и 40% — за просмотром видео.
Мария Воробьева отметила, что в новом курсе Школы авторов VK блогерам предлагают освоить новую для себя площадку: «соединить свой опыт со знаниями и советами от экспертов Дзена и топовых авторов».
Школу авторов VK запустили в мае 2023 года. Проект призван помочь блогерам и авторам познакомиться с основными принципами работы с контентом, повысить его качество и увеличить вовлеченность аудитории.