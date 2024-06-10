Шесть скандальных произведений искусства

Гюстав Курбе — один из главных художников французского реализма, регулярно возмущавший современников своими произведениями. Большая часть его полотен сегодня выглядят вполне невинно, но тогда они поражали неприглядностью бытовых деталей — ведь зрители привыкли к идеализированным образам прошлого, даже если сюжет картины был тот же.
У Курбе вместо античных нимф в озере купаются грузные служанки («Купальщицы»), а мифы и легенды прошлого заменяются на бытовую повседневность, и всем вдруг становится неловко. Главный же скандал вызвала картина «Сотворение мира» — крупный план распахнутых женских бедер, который и сегодня поражает блюстителей приличий: возрастной рейтинг у картины строго 18+.
К юбилею художника решили сделать небольшую подборку произведений, которые тоже становились «пощечиной общественному вкусу» — а некоторые шокируют и до сих пор.
1863 — «Завтрак на траве», Эдуард Мане
Скандалы, связанные с творчеством импрессиониста Мане, похожи на недовольство публики Курбе. Причина та же: как будто все это уже видели, но антураж совсем другой. Нагие женщины в парке — это пристойно, если они родом из античной пасторали, но в «Завтраке на траве» эти женщины явно из современной художнику Франции — а рядом сидят полностью одетые мужчины, и этот контраст вызывал возмущение: всем было очевидно, что на картине совершенно аморальная сцена из жизни распутных французов. То же случилось и с «Олимпией» Мане — публику возмутило, что в классической позе Данаи лежит куртизанка (что видно по антуражу).
1883 — «Неизвестная», Иван Крамской
Сегодня погрудный портрет дамы в историческом костюме вряд ли сможет возмутить кого бы то ни было: героиня Крамского сидит в коляске, застегнутая в пальто. Но современникам было очевидно, что перед ними не самая порядочная женщина: она одна в карете, средь белого дня и одета чересчур модно для приличной женщины. Впрочем, из всего списка эта картина, наверное, утратила свою скандальность быстрее всех.
1907 — «Авиньонские девицы», Пабло Пикассо
Сегодня Пикассо твердо стоит в истории искусства и считается одним из художников, полностью изменивших мир живописи, — но когда он написал «девиц», друзья и публика решили, что над ними просто издеваются. Хотя Пикассо был не первым, кто начал заигрывать с примитивизмом в живописи (вспомнить хотя бы «плоское» Таити у Гогена и «наивные» картины Анри Руссо), он пошел дальше многих, и портрет пяти «девиц», напоминавший зрителям не то детскую мазню, не то доисторический примитив, поначалу вызвал только шквал критики: о ней отрицательно отзывались Матисс, Брак и даже коллекционер Щукин, который на протяжении своей жизни часто, напротив, угадывал новейшие течения в искусстве.
1917 — «Фонтан», Марсель Дюшан
Мы не всегда можем быть уверены, что художник действительно хотел оскорбить своим произведением публику, но в случае с Дюшаном точно можем. Выставленный на Выставке независимых художников писсуар с надписью «R. Mutt» (Р. Дурак) многие сочли издевательством — а Дюшан всего лишь хотел показать, что ремесленное мастерство для создания искусства необязательно, достаточно особого взгляда, которым мы склонны наделять любой объект, помещенный в пространство галереи. Хотя ладно, возмутить всех он тоже хотел.
1944 — «Три этюда к фигурам у подножия распятия», Фрэнсис Бэкон
Фрэнсис Бэкон — художник, у которого скандальной можно назвать почти каждую картину: неподготовленному зрителю смотреть на них, скорее всего, будет неприятно. Неественно напряженные и перекрученные абстрактные фигуры из напряженной плоти многие воспринимали как дань ужасам послевоенного времени, насмешку над традиционной обнаженной натурой или внутренние психологические проблемы художника. Бэкон несколько раз перерисовывал этот триптих, меняя изображения и оставляя лишь условный сюжет: многие критики видят в работе парафраз сюжета с распятием Христа, где тема страдания плоти доведена до предела, а поздние исследователи считают, что в картине есть и нечто автобиографическое: сложные отношения Бэкона с родителями и собственной сексуальностью.
1995 — «Падение урны династии Хань», Ай Вэйвэй
Произведение искусства про уничтожение другого произведения искусства — что может быть скандальнее? Китайский художник-акционист Ай Вэйвэй сделал фотографический триптих: на левом снимке он держит в руках ценную вазу, на средней отпускает, а на правой ваза разбита. Вазе на снимке 2000 лет, и она имела большую ценность — как финансовую, так и символическую. Конечно, многие полагают, что для фото художник разбил реплику, но основной посыл — дискуссия об отношении к прошлому и о хрупкости прекрасного — от этого почти не меняется.
Произведения искусства всегда стремятся вызвать в нас эмоции — и когда художникам кажется, что одни эмоции исчерпаны, они переключаются на другие. Вот, к примеру, если вы думали, что вас ничем не удивить, представьте: ваш самолет приземляется в Перми, а там написано «Добро пожаловать в Пензу». Об этой работе современных российских художников — отдельный материал.
Георгий Мазуркевич