Шесть скандальных произведений искусства

Скандалы, связанные с творчеством импрессиониста Мане, похожи на недовольство публики Курбе. Причина та же: как будто все это уже видели, но антураж совсем другой. Нагие женщины в парке — это пристойно, если они родом из античной пасторали, но в «Завтраке на траве» эти женщины явно из современной художнику Франции — а рядом сидят полностью одетые мужчины, и этот контраст вызывал возмущение: всем было очевидно, что на картине совершенно аморальная сцена из жизни распутных французов. То же случилось и с «Олимпией» Мане — публику возмутило, что в классической позе Данаи лежит куртизанка (что видно по антуражу).