Шесть привычек русских жён, которые ввергают в шок любых иностранных мужчин.

Собрали шесть привычек русских девушек, которые могут ввергнуть в шок любого иностранного мужчину. Рассмотрим поподробнее, ведь именно они делают наших барышень такими уникальными!

Мы вечно пьём чай

Мы, русские люди, просто обожаем чаепития! У нас это настоящий ритуал, который может продолжаться часами. И ладно бы просто пили — без сладостей тоже не обходится. На Западе этот напиток считается чем-то вроде излишества и никто не знаком с очевидной нам схемой «Первое, второе, чай со сладким». Неудивительно, что иностранцы хватаются за голову, когда их любимая начинает опрокидывать седьмую кружку чая за день.

Под родительским крылом

У русских девушек особая связь со старшим поколением. В отличие от иностранок, они часто остаются жить с родителями под одной крышей, иногда даже всю жизнь, даже после замужества. Это может вызывать настоящий шок у иноземных мужчин, ведь те привыкли к более независимому образу жизни. Но для нас семья — прежде всего!

Без высшего образования никуда

В России мы считаем, что иметь высшее образование — это не то чтобы престижно, это обязательно. Вроде как считается, что именно ВО открывает двери в будущее и неважно, какую профессию выбираешь. Даже если зарплата после окончания вуза не будет огромной, главное — «корочка» на месте! Иностранные мужчины очень часто работают без образования или окончив один колледж. Ведь надо было получить хоть какие-то самые необходимые знания.

Тапочки

Русские девушки привыкли ходить по дому в тапочках, ведь для нас важно, чтобы в жилище всегда царили уют и комфорт. И это тоже удивляет иностранных мужчин. В большинстве других стран на Западе считается абсолютной нормой ходить по дому в уличной обуви. «А как же грязь?..» — спросите вы. Вот и мы не знаем.

Пакет с пакетами

Мы в России всегда держим запас пакетов дома. Когда идём в магазин, всегда берём один из «загашника», чтобы нести покупки в нём. А уж сколько применений можно найти б/у пакетам в быту… Ну, наш читатель и сам всё знает. Иностранные же мужчины удивлены такой привычке. Ничего-то они не понимают в экономии!

Всегда одеваться «на выход»

Наши красотки всегда стремятся выглядеть на все сто. Они умеют подчеркнуть женственность и элегантность. Платья, юбки, макияж — эта культура всё ещё жива у нас, в то время как на Западе мужчины привыкли к гораздо более простым девчонкам, которые и на маникюр дай бог раз в год сходят. Мало того, наши дамы отлично ходят на каблуках, что поражает иностранных мужчин. Ведь не каждая девушка в их странах может быть такой грациозной!